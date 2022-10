Anghel Iordănescu s-a împăcat cu Gică Popescu! De ce era supărat "Baciul" pe fostul lui antrenor

Fostul selecţioner Anghel Iordănescu a fost prezent marţi seara la deschiderea Muzeului Fotbalului din Bucureşti.

Anghel Iordănescu a fost invitat chiar de Gică Popescu, cel care s-a ocupat de deschiderea acestui muzeu și a adus foarte multe exponate.

A fost un indiciu referitor la faptul că Gică Popescu și Anghel Iordănescu au îngropat securea războiului.

Relația dintre cei doi s-a răcit după ce Anghel Iordănescu a ales să continue în Federația Română de Fotbal și să colaboreze cu Răzvan Burleanu, în timp ce Gică Popescu era condamnat la închisoare.

De asemenea, se pare că Iordănescu ar fi refuzat să semneze un document de care avea nevoie Popescu, în perioada în care fostul fundas se afla în închisoare. În urmă cu doi ani, Popescu declara: "Dacă el trăiește cu impresia că ne-am împăcat... Ne-am văzut la două evenimente, dacă asta înseamnă împăcare... Ceea ce vă pot spune eu e că l-am iertat, dar iertarea nu înseamnă împăcare".

Ce a declarat Iordănescu la inaugurarea Muzeului Fotbalului

Fostul selecţioner Anghel Iordănescu, prezent marţi seara la deschiderea Muzeului Fotbalului din Bucureşti, a declarat că fotbalul românesc are nevoie de o calificare la un turneu final, dar a subliniat că grupa echipei naţionale din preliminariile EURO 2024 este una "extrem de periculoasă".

"Îmi doresc să văd aici şi un tricou al echipei naţionale care va participa la EURO 2024. Şi cred că fotbalul românesc are nevoie de încă o calificare. Aceasta ar crea un stimulent, ar aduce emulaţie şi ar aduce oamenii pe stadioane şi, de ce nu, să putem să ne gândim să o legăm în viitorul apropiat cu încă o calificare. Cu cine? Cu cine o vrea Dumnezeu. Este o grupă extrem de periculoasă, Elveţia este Elveţia, domină fotbalul în momentul de faţă în Europa împreună cu celelalte mari puteri. Israelul a progresat extrem de mult, are jucători valoroşi... şi nu în ultimul rând este Kosovo, care are câţiva fotbalişti foarte buni. Nu ştiu dacă are o echipă foarte bună, dar au jucători care pot face rezultate bune", a precizat Iordănescu.

Fostul antrenor a fost emoţionat să vadă tricourile foştilor săi elevi din "Generaţia de Aur" în vitrinele Muzeului Fotbalului.

"Este un lucru extraordinar realizarea acestui muzeu al fotbalului care să probeze performanţele fotbalului românesc de-a lungul timpului. Este un început, cu siguranţă acest muzeu se va dezvolta, mai ales pentru că Gică Popescu este implicat direct. E emoţionant să vezi tricourile unor jucători care au contribuit la performanţa fotbalului nostru. E un lucru pe care iubitorii fotbalului de la noi din ţară îl vor aprecia foarte mult", a mai spus Iordănescu.

Fostul selecţioner Anghel Iordănescu şi alţi componenţi ai "Generaţiei de Aur", precum Florin Răducioiu, Gheorghe Popescu, Ioan Lupescu, Florin Prunea, Ilie Dumitrescu, Basarab Panduru şi Adrian Ilie, au participat, marţi seara, la inaugurarea Muzeului Fotbalului din Bucureşti.

