Mircea Sandu: Edi Iordănescu a fost pus pe pile la națională de tatăl lui! Replica Generalului

Mircea Sandu a declarat că Edward Iordănescu a fost numit la cârma echipei naționale cu sprijinul politic al tatălui său.

A intervenit Anghel Iordănescu în favoarea fiului său? Mircea Sandu spune un "Da" răspicat în interviul acordat Gazetei Sporturilor:

"Da! Prin prietenii pe care îi are. Are influență mare. A avut la nivel de Guvern prietenii foarte bune. A fost prieten foarte bun cu George Maior (n.r. directorul SRI între 2006 și 2015). Dar eu îmi permit să-l acuz pe Puiu că l-a pus pe Edi antrenor la echipa națională... Sau Maior sau..." Trebuie să te orientezi spre cel care are ceva în spatele lui, după părerea mea.

Anghel Iordănescu a replicat la DigiSport: "Am obosit să aud aceste lucruri. Ceea ce e mai trist e că Mircea Sandu a făcut o astfel de afirmație și chiar nu mă așteptam. Eu am pledat pentru Dan Petrescu, pentru Hagi, erau cele mai bune soluții".

"Personal, m-am săturat să fiu acuzat de asemenea lucruri. Pe cine mai face o astfel de afirmație îl dau în judecată. Sunt trist că Mircea Sandu a făcut o astfel de afirmație", a spus Iordănescu.

