Explicatiile lui Anghel Iordanescu dupa victoria grea a nationalei Romaniei cu Insulele Feroe

Anghel Iordanescu a comentat victoria chinuita obtinuta de nationala Romaniei in fata reprezentativei Insulelor Feroe, in preliminariile Campionatului European din 2016.

Selectionerul Romaniei e convins ca "tricolorilor" au jucat slab din cauza starii terenului.

"In primul rand as vrea sa mentionez ca o victorie inseamna o victorie. Sunt 3 puncte importante in economia grupei. Ne-am fi dorit ca numarul de ocazii pe care le-am avut sa se transforme in gol sau goluri", a spus Anghel Iordanescu la Digi Sport.

"Cred ca am facut o prima repriza buna. Insulele Feroe a facut o partida buna. Ne asteptam la asta, pentru ca este o echipa puternica, robusta... Insa cel mai mult a contat starea proasta a terenului. Suntem o echipa tehnica si avem nevoie de un gazon bun. Regret ca gazdele noastre nu ne-au ajutat mai mult cu starea terenului, dar asta nu inseamna ca nu ne vom intoarce aici", a continuat selectionerul Romaniei.

Echipa nationala de fotbal a Romaniei a castigat la limita, scor 1-0, intalnirea disputata duminica seara, la Ploiesti, cu reprezentativa Insulelor Feroe, in preliminariile Campionatului European din 2016.

Dupa cinci etape jucate in Grupa F, "tricolorii" ocupa primul loc, cu 13 puncte.

