Iordanescu isi toarna cenusa in cap dupa 20 de ani: E un cosmar, regret enorm!

Anghel Iordanescu, selectionerul "Generatiei de Aur", a facut o marturisire dureroasa.

Fostul antrenor i-a cerut scuze lui Marius Lacatus pentru ca nu l-a selectionat pentru turneul final al Cupei Mondiale din 1994.

"Va spun o poveste care nu este placuta pentru el si pentru mine este un cosmar. Am un mare regret, am gresit enorm fata de Marius Lacatus. Am gresit enorm o data in viata fata de Lacatus. Eu sunt convins ca m-a iertat. Am gresit intr-un moment in care el practic n-avea nicio vina. Este vorba de participarea lui la un turneu final cu echipa nationala. Are un caracter deosebit, este un om deosebit. Generatia de Aur, inainte de orice, valoare, calitati, ei erau oameni deosebiti, caractere deosebite.

Marius chiar era nevinovat. Am vrut sa demonstrez ceva, a fost o prostie si regret si in acest moment, cand au trecut atatia ani, am vrut sa demonstrez ca sunt un om corect si i-am facut lui o nedreptate. Era un om care nu era in sistem care a pus anumite conditii, am vrut sa-i demonstrez ca nu ma intereseaza conditiile lui si ca fac selectia cum cred", a spus Iordanescu la Sport.ro.

Marius Lacatus a implinit sambata 50 de ani.

Cel poreclit "Fiara" a fost sunat de Iordanescu, acesta cerandu-i scuze pentru episodul "SUA '94" si personal.

M.D.