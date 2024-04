Un celebru antrenor roman, ignorat de selectioner: N-am mai vorbit cu el

Un celebru antrenor roman este ignorat de selectionerul Anghel Iordanescu.

Emerich Ienei, cel care a castigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, avandu-l sub comanda sa chiar pe Iordanescu, marturiseste ca n-a fost invitat in cantonamentul primei reprezentative si nici macar la meciul cu Insulele Feroe.

Veteranul tehnician nu isi acuza fostul elev, ci da vina pe o neintelegere.

"Nu, Iordanescu nu m-a invitat nici in cantonamentul nationalei si nici la meci. De fapt, n-am mai vorbit cu el de o luna... Sigur, nu acuz pe nimeni, poate ca lumea crede ca ma aflu la Oradea, dar eu sunt in aceste zile la Bucuresti", a spus Ienei in Ring.

Daca pe Emerich Ienei il ignora, Iordanescu il primeste cu bratele deschise in cantonamentul nationalei pe Mircea Lucescu.

"Il Luce" a discutat cu "tricolorii" inaintea meciului cu Insulele Feroe la invitatia selectionerului.

Intalnirea dintre nationalele Romaniei si Insulelor Feroe, din preliminariile Campionatului European din 2016, va avea loc duminica, la Ploiesti.

Partida incepe la ora 19:00 si va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.

