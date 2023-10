Sfatul lui Iordanescu pentru Steaua: Aduceti-l pe Piturca!

Fostul antrenor Anghel Iordanescu este de parere ca Steaua are in continuare probleme in ofensiva si ii da un nou sfat lui Gigi Becali.

"Generalul" ii cere latifundiarului din Pipera sa aduca un Ghencea un atacant de talia lui Victor Piturca.

"Stelei ii trebuie un jucator care sa dea goluri. Un atacant care sa se miste mult si sa marcheze dintr-o singura ocazie. Asa cum era Victor Piturca. Aduceti-l pe el si s-a rezolvat problema atacantului la Steaua", a declarat Iordanescu la GSP TV.

Cel mai bun marcator al Stelei in acest sezon este Raul Rusescu. Varful in varsta de 24 de ani a inscris 11 dintre cele 31 de goluri ale "ros-albastrilor" in Liga 1.

In Europa League, formatia pregatita de Laurentiu Reghecampf a marcat de sapte ori in patru meciuri.

C.F.