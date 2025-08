Mai mulți comercianți și locuitori din sudul Angliei susțin că au devenit ținta unor agresiuni verbale și fizice din partea unui grup de adolescenți, acuzați de comportament rasist, vandalism și intimidare. Criticile se îndreaptă și către autoritățile locale, care ar fi răspuns lent și inadecvat la apelurile comunității.

Unul dintre cei vizați, Nanni Sheaik, managerul unui restaurant Subway, afirmă că personalul este agresat frecvent de un grup de fete care au vandalizat în repetate rânduri dozatorul de băuturi și vitrina cu prăjituri, ignorând măsurile de protecție instalate ulterior.

„Este greu să lucrezi aici. Din cauza comportamentului uneia dintre fete, suntem nevoiți să încuiem ușile magazinului. Ele cred că e o joacă, dar ne distrug viețile”, a declarat el pentru Daily Mail.

Situația s-a agravat în timpul vacanței școlare, explică Sheaik, întrucât unii părinți ar ignora acțiunile copiilor lor, care ar fi văzuți furând în magazine sau urmărind angajați până la stațiile de autobuz.

