A murit un câștigător al Cupei Mondiale la fotbal

George Cohen, vicecăpitan la victoria Angliei în finala Cupei Mondiale din 1966 împotriva Germaniei de Vest (4-2, după prelungiri), a murit la vârsta de 83 de ani.

Fidel clubului Fulham de-a lungul carierei (1956-1969) oprite din cauza unei accidentări, fundaşul a purtat tricoul naţionalei de 37 de ori din 1964 până în 1967.

În 2016, clubul londonez a ridicat o statuie a lui George Cohen în afara stadionului Craven Cottage, pentru a sărbători 50 de ani de la victoria de la Cupa Mondială.

Doar doi jucători aliniaţi în timpul titlului mondial englez sunt încă în viaţă: Bobby Charlton şi Geoff Hurst.

Everyone at Fulham Football Club is deeply saddened to learn of the passing of one of our greatest ever players – and gentlemen – George Cohen MBE.