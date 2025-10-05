Un element esențial al longevității Angliei ca putere suverană este stabilitatea sistemului său politic/FOTO:X/@Will_Tanner_1

În toamna anului 1066, ducele Normandiei, William (Wilhelm), a înfrânt armata anglo-saxonă și a cucerit Anglia – un eveniment cu consecințe profunde asupra istoriei britanice și europene. Această cucerire a fost ultima reușită de acest fel pe teritoriul britanic. De atunci, Anglia a rezistat unor lideri precum Napoleon sau Hitler, devenind unul dintre polii puterii mondiale, scrie focus.ua.

Într-un moment în care lumea se confruntă cu provocări complexe – de la redefinirea suveranității la evoluția tehnologică – exemplul britanic rămâne relevant. Ce anume a făcut ca această țară insulară să devină o civilizație globală?

Limbajul puterii: limba engleză și influența culturală globală

Limba engleză este astăzi vehiculul principal al comunicării internaționale. Este limba tehnologiei, științei și afacerilor. Statele Unite – un stat fondat pe fundamentele culturii anglo-saxone – domină cultura globală, de la cinema la rețelele sociale. Succesul acestui spațiu civilizațional nu este întâmplător.

Stabilitatea instituțională: un fundament pentru suveranitate

Un element esențial al longevității Angliei ca putere suverană este stabilitatea sistemului său politic. Structura de guvernare care funcționează astăzi își are rădăcinile în secolul al XVII-lea, când Războiul Civil Englez a condus la reforme durabile. De atunci, schimbările au fost mai degrabă graduale decât revoluționare.

Ads

Spre comparație, în aceeași perioadă, alte state – precum formațiunile proto-statale de pe teritoriul Ucrainei de azi – s-au confruntat cu presiunea imperiilor vecine și nu au reușit să-și păstreze suveranitatea.

De la romani la normanzi: o insulă deschisă influențelor, dar greu de stăpânit

În Antichitate, britanicii au fost supuși Imperiului Roman. Moștenirea acestuia este încă vizibilă în toponimie – orașul Bath, de exemplu, își trage numele de la băile romane. După căderea Romei, valuri succesive de triburi germanice – printre care anglii și saxonii – au format regatele care vor da naștere Angliei.

Apoi au venit vikingii – un coșmar pentru Europa între secolele IX și X. Cu toate acestea, anglo-saxonii au reușit să reziste presiunii.

Cine a cucerit cu adevărat Anglia: vikingii sau normanzii?

Normanzii erau urmași ai vikingilor, stabiliți în nordul Franței. În 911, ducele Rollo a primit de la regele francilor regiunea care avea să devină Normandia. Acolo, acești foști războinici scandinavi s-au convertit la creștinism și au devenit parte a civilizației occidentale.

Ads

Până în secolul al XI-lea, Normandia era o putere regională, iar ducele William aspira la mai mult. Cum regele Angliei, Edward Confesorul, nu avea moștenitori direcți, William a văzut o oportunitate.

1066: Anul în care soarta Angliei s-a schimbat

La moartea lui Edward, coroana a revenit lui Harold Godwinson, un nobil anglo-saxon. Dar William și regele Norvegiei, Harald Hardrada, au revendicat tronul. Harold i-a înfrânt pe norvegieni la Stamford Bridge, dar a fost nevoit să se deplaseze rapid spre sud pentru a întâmpina invazia normandă.

Bătălia de la Hastings, în octombrie 1066, s-a încheiat cu moartea lui Harold (cu o săgeată în ochi, moment surprins pe tapiseria de la Bayeux) și victoria lui William. Cucerirea, însă, nu a fost completă. Au urmat cinci ani de revolte, reprimate cu brutalitate.

Consolidarea puterii: castele, biserici și o nouă elită

William a inițiat o campanie sistematică de fortificare a teritoriului. A construit castele, inclusiv celebrul Turn al Londrei, și a înlocuit elita anglo-saxonă cu nobili normanzi loiali. Schimbările au afectat nu doar structura politică, ci și cultura și limba.

Ads

Un exemplu elocvent: în timp ce țăranii anglo-saxoni numeau vaca „cow”, pe masa nobilului normand carnea devenea „beef” – de la cuvântul francez boeuf.

Tapiseria de la Bayeux: istoria brodată de învingători

Un document vizual excepțional al vremii este Tapiseria de la Bayeux – un panou brodat de peste 68 de metri, care prezintă versiunea normandă a evenimentelor. Potrivit acesteia, William ar fi fost succesorul legitim, iar Harold – un uzurpator.

Autenticitatea relatării rămâne subiect de dezbatere. Dar faptul rămâne: cucerirea normandă a fost ultima reușită de acest gen pe teritoriul britanic.

O cultură schimbată, dar nu distrusă

Pe termen lung, deși normanzii au impus o nouă elită și o limbă de cancelarie, identitatea anglo-saxonă nu a dispărut. Populația a reușit să asimileze influențele externe și să-și mențină specificul.

Până în secolul al XIII-lea, Anglia avea un parlament – primul din Europa. Peste câteva secole, acest parlament va deveni centrul real al puterii. Izolarea relativă a insulei a contribuit la o dezvoltare internă stabilă, care a permis Regatului Unit să devină, în secolele XIX și XX, nucleul celui mai vast imperiu cunoscut vreodată.

O moștenire globală

Astăzi, de la Canada la Australia, multe dintre cele mai stabile și prospere țări ale lumii au rădăcini în Imperiul Britanic. Cel mai important „produs de export”? Statele Unite ale Americii – poate cel mai influent stat din istoria modernă.

Ads