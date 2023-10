Anglia merge la EURO după o victorie clară în fața Italiei. Ce s-a strigat în timpul minutului de reculegere pentru victimele războiului

Anglia a învins Italia cu 3-1 pe Wembley, într-un meci contând pentru Grupa C a preliminariilor, și s-a calificat la Campionatul European din Germania 2024.

Italia a condus cu 1-0 după golul lui Scamacca (15), dar Anglia a ripostat cu un penalty transformat de Harry Kane (32).

Englezii au mai punctat de două ori, prin Rashford (57) și același Harry Kane (77), și au câștigat cu 3-1.

Cu 16 puncte din 18 posibile, Anglia nu mai are cum să piardă calificarea. Ucraina are 13 puncte, iar Italia 10.

Înaintea partidei, s-a ținut un minut de reculegere pentru victimele războiului din Israel și pentru cei doi fani suedezi uciși în Belgia.

Liniștea a fost perturbată pe parcursul acestui moment pentru că din tribune s-a strigat "Free Palestine".

Fans shouted “Free Palestine” during the minute silence before the England and Italy game.

