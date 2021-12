Un tânăr din Anglia a fost condamnat a 6 ani de închisoare după ce a dat foc unui club, din cauza restricțiilor anti-Covid VIDEO

Un tânăr de 29 de ani a fost condamnat la șase ani de închisoare după ce a incendiat un club de noapte din Anglia, nemulțumit de restricțiile impuse în timpul pandemiei. Bărbatul a vrut să transmită astfel un avertisment în legătură cu introducerea certificatului de vaccinare.

Incidentul a avut loc în iulie. Atunci, Owen Marshall a dat foc unui prosop îmbibat cu benzină și l-a pus în cutia poștală a unui club din oraşul său natal, Bristol. Tânărul a vrut să îi avertizeze astfel pe angajați să nu introducă certificatul Covid la intrare.

După ce a provocat incendiul din club, Marshall a aruncat o cărămidă printr-o fereastră a pub-ului Barley Mow. Cărămida era însoțită de un mesaj scris pe un bilețel, în care acesta acuza că certificatele de vaccinare încalcă drepturile omului.

Ulterior, tânărul i-a trimis primarului orașului o scrisoare în care își asuma responsabilitatea pentru incendiu. Marshall a precizat că gestul său este un avertisment şi pentru alte locații din oraş care le cer clienților la intrare certificatul Covid, potrivit Wales Online.

O lună mai târziu, la 2 august, bărbatul i-a mai amenințat pe angajații altui club de noapte.

În fața instanței, Marshall a pledat vinovat pentru incendierea clubului și pentru că a pus în pericol viaţa celor din interior.

A man who caused extensive damage to a Bristol nightclub as part of a campaign to prevent it & other venues from introducing Covid passports has been jailed.

Owen Marshall was sentenced to six years after setting fire to SWX on 13 July.

