Un elicopter s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare. Un mort şi trei supravieţuitori. "Oricine pilota elicopterul a salvat, cel mai probabil, numeroase vieți" VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 21:29
348 citiri
Un elicopter s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare. Un mort şi trei supravieţuitori. "Oricine pilota elicopterul a salvat, cel mai probabil, numeroase vieți" VIDEO FOTO
Un elicopter s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare. Un mort şi trei supravieţuitori FOTO X/@itvcalendar

Un accident aviatic a avut loc în Anglia, unde un elicopter s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare, informează BBC.

Un bărbat în vârstă de 70 de ani a murit și alte trei persoane au fost rănite într-un accident de elicopter în Doncaster, a confirmat poliția.

Serviciile de urgență au fost chemate pe un câmp din apropierea orașului Ings Lane, Bentley, în jurul orei 10:15 GMT.

Pilotul, un bărbat în vârstă de 41 de ani, și alți doi pasageri, o femeie în vârstă de 58 de ani și un băiat de 10 ani, au suferit răni minore, a declarat poliția din South Yorkshire.

Aeronava decolase de pe aeroportul Retford Gamston, din Nottinghamshire, cu puțin timp înainte de prăbușire.

Poliția din South Yorkshire a declarat că bărbatul în vârstă a murit la locul accidentului „în ciuda eforturilor depuse de personalul medical”.

„Familia sa este conștientă de accident și este sprijinită de ofițerii noștri”, au adăugat aceștia.

„Gândurile noastre sunt alături de familia și cei dragi ai bărbatului care, din păcate, a murit în acest incident tragic”, a declarat inspectorul detectiv Matt Bolger.

Poliția din South Yorkshire și Departamentul de Investigare a Accidentelor Aeriene (AAIB) al guvernului au lansat o anchetă comună asupra incidentului.

Inspectorul detectiv Bolger a rugat pe oricine a văzut accidentul sau are informații despre acesta să contacteze Poliția.

„Suntem deosebit de interesați să auzim de la cei care au imagini cu elicopterul din perioada premergătoare accidentului”, a adăugat el.

Curtis Borkowski, care lucrează pe un șantier din apropiere, a spus că a văzut elicopterul îndreptându-se spre Bentley cu aproximativ zece minute înainte de a afla despre accident.

Un bărbat care locuiește în zonă, a declarat că locul accidentului a fost aproape de case, linii de tren, unități industriale și stâlpi electrici.

„Oricine pilota elicopterul a salvat, cel mai probabil, numeroase vieți”, a spus el.

Aeroportul Retford Gamston a declarat într-un scurt comunicat: „Putem confirma că o aeronavă cu baza aici, operată de un chiriaș din incintă, a fost implicată într-un incident.

„Nu avem alte informații în acest moment.”

Un purtător de cuvânt al AAIB a declarat că o echipă de experți în operarea aeronavelor, inginerie și date înregistrate a fost trimisă la fața locului.

Secretarul pentru Energie, Ed Miliband, deputat de Doncaster North, a declarat că vestea accidentului a fost „devastatoare”.

„Gândurile mele sunt alături de familia și prietenii victimei acestui incident teribil”, a spus el.

„Biroul meu este în contact cu autoritățile relevante, inclusiv cu Poliția din South Yorkshire, și știu că întregul Doncaster va fi unit în a avea victima în gândurile sale astăzi.”

Eliminare suferită de campioana Angliei, după patru înfrângeri la rând în Premier League
Eliminare suferită de campioana Angliei, după patru înfrângeri la rând în Premier League
Echipa campioană a Angliei, FC Liverpool, a cedat miercuri seară, pe teren propriu, scor 0-3, în faţa formaţiei Crystal Palace, în turul patru al Cupei Ligii. FC Liverpool este în cădere...
Tânără găsită moartă în apartament, după un an. Ultima conversație a avut-o cu ChatGPT
Tânără găsită moartă în apartament, după un an. Ultima conversație a avut-o cu ChatGPT
O tânără de 23 de ani din Anglia a fost găsit moartă în apartamentul său, la un an după deces. Descoperirea șocantă a fost făcută în Bolton, Anglia. Tânăra se izolase complet...
#anglia, #elicopter prabusit, #barbat mort, #supravietuitori prabusire elicopter , #Marea Britanie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
PATRU barbati s-au napustit asupra lui Andrei, in plina strada! Imaginile au fost facute publice. Surprinzator: ce a facut victima
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Putin pierde cel mai bizar razboi din ultimii 150 de ani. Focul s-a intors in Rusia
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un inspector antifraudă a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Alţi trei angajaţi ai Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală sunt plasaţi sub control judiciar
  2. Adolescent de 17 ani, blocat pe Vârful Omu după ce a căzut și s-a rănit la coloană. Peste 20 de salvatori montani, trimiși în misiune de recuperare
  3. Un elicopter s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare. Un mort şi trei supravieţuitori. "Oricine pilota elicopterul a salvat, cel mai probabil, numeroase vieți" VIDEO FOTO
  4. Domnitorul moldovean „care și-a recunoscut” corupția revine acasă: „Ce era să fac, când eram în înrudire și în amiciție cu toți boierii?”. Un politolog se amuză copios
  5. Drone kamikaze de jucărie, în fruntea listei de Crăciun a copiilor ruși. Clienții întreabă când vor fi disponibile replici ale orașelor ucrainene pentru a exersa atacurile
  6. Soluțiile la care au apelat românii care au vrut să-și rotunjească veniturile în an de criză. „Mulți lucrează pe cont propriu și câștigă între 6.000 și 10.000 de lei lunar”
  7. Primul mesaj public al ministrei de Externe, Oana Ţoiu, după ce s-a aflat despre reducerea trupelor americane: "O să vedem o prezenţă întărită NATO în România"
  8. "Nimeni nu e vinovat, dar 65 sunt morţi". Marş cu câteva mii de oameni în Bucureşti, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv. "Neam ucis de nosocomiale" VIDEO FOTO
  9. America rămâne fără monede de un cent. Decizia lui Trump de a opri producția la începutul acestui an începe să aibă efecte grave pentru bănci și comercianți
  10. Cămilă, salvată de militarii ucraineni după ce a fost găsită rătăcind lângă pozițiile rusești de pe front

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...