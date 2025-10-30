Un elicopter s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare. Un mort şi trei supravieţuitori. "Oricine pilota elicopterul a salvat, cel mai probabil, numeroase vieți" VIDEO FOTO

Un elicopter s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare. Un mort şi trei supravieţuitori FOTO X/@itvcalendar

Un accident aviatic a avut loc în Anglia, unde un elicopter s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare, informează BBC.

Un bărbat în vârstă de 70 de ani a murit și alte trei persoane au fost rănite într-un accident de elicopter în Doncaster, a confirmat poliția.

Serviciile de urgență au fost chemate pe un câmp din apropierea orașului Ings Lane, Bentley, în jurul orei 10:15 GMT.

Pilotul, un bărbat în vârstă de 41 de ani, și alți doi pasageri, o femeie în vârstă de 58 de ani și un băiat de 10 ani, au suferit răni minore, a declarat poliția din South Yorkshire.

Aeronava decolase de pe aeroportul Retford Gamston, din Nottinghamshire, cu puțin timp înainte de prăbușire.

😱Man, 70, dies after helicopter crash near Doncaster A 70-year-old man has died after a helicopter crashed in a field near Doncaster, South Yorkshire. Emergency services were called to Ings Road, Bentley, around 10:15 a.m. on Thursday. Police confirmed the man was pronounced… pic.twitter.com/3SELtOHeJm — News.Az (@news_az) October 30, 2025

Poliția din South Yorkshire a declarat că bărbatul în vârstă a murit la locul accidentului „în ciuda eforturilor depuse de personalul medical”.

„Familia sa este conștientă de accident și este sprijinită de ofițerii noștri”, au adăugat aceștia.

„Gândurile noastre sunt alături de familia și cei dragi ai bărbatului care, din păcate, a murit în acest incident tragic”, a declarat inspectorul detectiv Matt Bolger.

Poliția din South Yorkshire și Departamentul de Investigare a Accidentelor Aeriene (AAIB) al guvernului au lansat o anchetă comună asupra incidentului.

Inspectorul detectiv Bolger a rugat pe oricine a văzut accidentul sau are informații despre acesta să contacteze Poliția.

„Suntem deosebit de interesați să auzim de la cei care au imagini cu elicopterul din perioada premergătoare accidentului”, a adăugat el.

Curtis Borkowski, care lucrează pe un șantier din apropiere, a spus că a văzut elicopterul îndreptându-se spre Bentley cu aproximativ zece minute înainte de a afla despre accident.

Un bărbat care locuiește în zonă, a declarat că locul accidentului a fost aproape de case, linii de tren, unități industriale și stâlpi electrici.

„Oricine pilota elicopterul a salvat, cel mai probabil, numeroase vieți”, a spus el.

Aeroportul Retford Gamston a declarat într-un scurt comunicat: „Putem confirma că o aeronavă cu baza aici, operată de un chiriaș din incintă, a fost implicată într-un incident.

„Nu avem alte informații în acest moment.”

Un purtător de cuvânt al AAIB a declarat că o echipă de experți în operarea aeronavelor, inginerie și date înregistrate a fost trimisă la fața locului.

Secretarul pentru Energie, Ed Miliband, deputat de Doncaster North, a declarat că vestea accidentului a fost „devastatoare”.

„Gândurile mele sunt alături de familia și prietenii victimei acestui incident teribil”, a spus el.

„Biroul meu este în contact cu autoritățile relevante, inclusiv cu Poliția din South Yorkshire, și știu că întregul Doncaster va fi unit în a avea victima în gândurile sale astăzi.”

