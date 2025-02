Scene de coșmar în Marea Britanie, unde un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce încerca să dea foc unei mașini, dar a ajuns să se autoincendieze.

Pe imaginile înregistrate de camerele din zonă se observă cum bărbatul, îmbrăcat cu un hanorac și mănuși, s-a apropiat de o mașină parcată pe o stradă. Acesta avea în mână un bidon cu lichid inflamabil și o brichetă. Fără să ezite, a început să toarne combustibil pe luneta mașinii și, în ciuda alarmei care s-a activat, a dat foc, relatează observatornews.ro.

În câteva secunde, flăcările au cuprins atât autoturismul, cât și hainele bărbatului. Speriat, acesta a încercat să stingă focul de pe el, a alergat câțiva metri, apoi s-a întors, s-a urcat pe o bicicletă și a fugit de la locul incidentului, conform The Sun.

🇬🇧 Walthamstow. Moment man sparks huge car blaze using cigarette lighter – but mistakenly sets himself alight & runs around in panic. pic.twitter.com/VKiCVs1V37