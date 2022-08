”Don’t Pay UK”, protest inedit în Marea Britanie. Oamenii refuză să mai plătească facturile la energie din cauza creșterii prețurilor

Peste 100.000 de oameni din Marea Britanie s-au angajat să nu mai plătească facturile la gaze și electricitate din octombrie, în semn de protest față de creșterea prețurilor la energie, potrivit unui grup de campanile.

Campania a adunat, în câteva săptămâni, peste 100.000 de oameni

Don’t Pay UK, campania de neplată în masă, a început în iunie cu un eveniment de lansare la o demonstrație sindicală din Londra la care au fost înmânate 20.000 de fluturași.

„În doar câteva săptămâni, peste 100.000 dintre noi din toată țara ne-am reunit pentru a spune că vom refuza să fim împinși în sărăcia energetică și că nu mai dorim să plătim pentru profiturile companiilor energetice”, se spune, potrivit b1tv.ro.

Oamenii vor să se alăture la o „grevă de plată”

Anunțul vine în timp ce peste 98.000 de persoane au promis să se alăture unei „greve de plată” din octombrie, când facturile medii ale gospodăriilor vor crește la 3.500 de lire sterline pe an, odată cu intrarea în vigoare a noului plafon energetic.

Though initially attracting the support of predominantly left-wing activists, some who identified as Marxists, communists and anarchists, its anonymous founders say they are not affiliated with any political party pic.twitter.com/ZmHfForUdp