Aroganță britanică la Paris: ce a făcut tabloidul The Sun înaintea partidei dintre Anglia și Franța VIDEO

Unul dintre cele mai așteptate dueluri de la Campionatul Mondial este cel dintre Anglia și Franța.

Confruntarea dintre cele două superputeri europene are loc sâmbătă, de la ora 21.00, în sferturile de finală ale Campionatul Mondial de fotbal din Qatar 2022.

Pentru a-i tachina pe francezi înaintea acestui meci, tabloidul britanic The Sun a cumpărat un panou publicitar în apropierea Turnului Eiffel.

Pe acest panou au rulat imagini cu fotbaliștii Albionului și jocuri de cuvinte sau expresii caracteristice pentru ziarele din Anglia unele fiind traduse și în franceză.

It's coming home - Il rentre chez nous

It's gaul over - cuvântul game fiind înlocuit cu gaul (gal)

Le roi Harry - Regele Harry (Kane)

Au revoir les gaulois - Le revedere, galilor!

Le roi Kyle - cuvântul Kylian fiind tăiat și înlocuit cu prenumele lui Walker

The Sun newspaper has bought a billboard in Paris to taunt France fans ahead of tomorrow’s game vs England. Classless as ever. pic.twitter.com/Jl0M0QIIA4