S-a încheiat prima semifinală WTA de la Roma: cine s-a impus în duelul ruso-ucrainean

S-a încheiat prima semifinală a turneului WTA 1000 de la Roma, meci în care s-au confruntat o sportivă din Ucraina cu una din Rusia.

Jucătoarea ucraineană Anhelina Kalinina a învins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova (12 WTA), scor 7-5, 5-7, 6-2.

La finalul partidei, Kalinina a fost extrem de emoționată și a transmis un mesaj poporului ucrainean: "Sper că victoria mea a adus puțină emoție pozitivă celor din țara mea, care trec prin momente extrem de dificile".

Pentru Kalinina (locul 47 WTA) este prima prezență într-o finală de categorie WTA 1000.

Ea va juca în ultimul act cu Jelena Ostapenko sau cu Elena Rybakina, care se întâlnesc în cea de-a doua semifinală.

✨ 𝐃𝐀𝐘𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌𝐈𝐍𝐆 in Rome! ✨

World No. 47 Anhelina Kalinina will play her first @WTA 1000 final after outlasting Veronika Kudermetova in a rollercoaster match!#IBI23 | @Reale_Mutua | #YourNextLevel pic.twitter.com/N7x8SBAYJO