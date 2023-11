O specie de animal considerată dispărută a fost observată în Indonezia. Mamiferul este numit după Sir David Attenborough VIDEO

Oamenii de ştiinţă au redescoperit o specie de mamifer dispărută de mult timp, descrisă ca având spinii unui arici, botul unui furnicar şi membrele unei cârtiţe, în Munţii Cyclops din Indonezia, la peste 60 de ani după ce prezenţa ei a fost înregistrată ultima dată, transmite Reuters.

Echidna cu cioc lung a lui Attenborough, numită astfel după naturalistul britanic David Attenborough, a fost fotografiată pentru prima dată de o cameră de luat vederi pentru observarea faunei sălbatice în ultima zi a unei expediţii de patru săptămâni, condusă de cercetători de la Universitatea Oxford din Regatul Unit.

După ce a coborât din munţi la finalul călătoriei, biologul James Kempton a observat imaginile cu micul animal care se plimba prin tufişuri pe ultimul card de memorie recuperat de la cele peste 80 de camere de luat vederi montate în pădure.

"A fost un mare sentiment de euforie, dar şi de uşurare, după ce am petrecut atât de mult timp pe teren, fără nicio recompensă, până în ultima zi", a declarat el, descriind momentul în care a observat pentru prima dată imaginile, alături de colaboratorii din grupul indonezian de conservare YAPPENDA.

"Am strigat la colegii mei care mai rămăseseră... şi am spus: 'Am găsit-o, am găsit-o!' Am fugit de la birou în sufragerie şi i-am îmbrăţişat", a povestit el.

Numele echidnei vine de la o creatură mitologică greacă, jumătate femeie, jumătate şarpe. Acest animal a fost descris de echipă drept o vieţuitoare timidă, nocturnă, care trăieşte în vizuină şi greu de găsit.

"Motivul pentru care (echidna) pare atât de diferită de alte mamifere este că face parte din (ordinul) monotremelor, un grup care depune ouă şi care s-a separat de restul arborelui mamiferelor în urmă cu aproximativ 200 de milioane de ani", a spus Kempton.

Specia a mai fost înregistrată ştiinţific doar o singură dată, de către un botanist olandez, în 1961.

O specie diferită de echidnă se găseşte pe teritoriul Australiei şi în zonele joase din Noua Guinee.

În timpul călătoriei, echipa lui Kempton a supravieţuit unui cutremur, malariei şi chiar unei lipitori ataşate de un glob ocular. Membrii echipei au colaborat cu satul local Yongsu Sapari pentru a naviga şi a explora terenul îndepărtat din nord-estul Papua.

Echidna este încorporată în cultura locală, existând inclusiv o tradiţie conform căreia conflictele sunt rezolvate prin trimiterea în pădure a uneia dintre părţile aflate în dezacord pentru a căuta acest mamifer şi a celeilalte pentru a găsi în ocean un marlin - o specie de peşte -, potrivit bătrânilor din Yongsu Sapari, citaţi de universitate. Ambele vieţuitoare erau considerate atât de greu de găsit încât adesea era nevoie de zeci de ani sau de o generaţie pentru a le localiza, dar, odată găsite, animalele simbolizau sfârşitul conflictului şi revenirea la relaţii armonioase.

