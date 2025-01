Specia umană s-a extins pe uscat și pe apă, transformând planeta în diverse moduri, însă viața pe Pământ ar putea continua și în absența oamenilor. Profesorul Tim Coulson de la Universitatea din Oxford vine cu o explicație pentru animalul care ar putea înlocui omul pe Pământ, dacă specia noastră ar dispărea.

Ideea continuării vieții pe Pământ fără oameni are un mod de a ne capta atenția. Totuși, istoria Pământului arată că nicio specie nu are viață veșnică. Gândul la un viitor fără noi stârnește și multă curiozitate cu privire la ceea ce ar putea urma în absența noastră.

De mii de ani, ființele umane se află în centrul schimbărilor ecologice de pe Pământ. Invențiile și comunitățile noastre au remodelat pădurile, oceanele și chiar atmosfera.

Cu toate acestea, mulți cercetători spun că natura se va adapta după ce noi nu vom mai fi. Acest lucru conduce la întrebări cu privire la cine - sau ce - ne va ocupa locul.

Pământul după oameni

Profesorul Tim Coulson de la Universitatea din Oxford a studiat ani de zile biologia și evoluția. El crede că dispariția noastră ar putea deschide ușa către noi specii surprinzătoare care să preia rolurile ecologice ale Pământului.

În cartea sa, The Universal History of Us (Istoria universală a noastră), el urmărește întreaga istorie a vieții și se concentrează pe o singură predicție izbitoare cu privire la ceea ce ar putea urma.

Una dintre temele sale principale se referă la evoluție, pe care o descrie ca fiind „schimbarea treptată a organismelor vii de-a lungul timpului, pe măsură ce acestea se adaptează mai bine la mediul lor”.

Ads

El subliniază faptul că „majoritatea mutațiilor sunt dăunătoare, dar câteva oferă un avantaj de supraviețuire sau de reproducere”. Deoarece genele sunt ereditare, aceste mutații benefice devin mai frecvente de-a lungul generațiilor.

Selecția naturală și schimbarea

Mutațiile, în opinia lui Coulson, fac viața să avanseze în ciuda riscurilor. Totuși, el le reamintește cititorilor că nicio specie nu este permanentă.

„Extincția este soarta tuturor speciilor, inclusiv a oamenilor, deși să sperăm că dispariția noastră este departe în viitor”.

Acest mesaj poate fi tulburător. Dar servește, de asemenea, ca o reamintire a faptului că fiecare formă de viață, indiferent de succes, se confruntă în cele din urmă cu un punct final.

Perspectiva lui Coulson provine din anii de cercetare a modului în care speciile apar, supraviețuiesc și uneori dispar. „Am început să mă întreb ce specii ne-ar putea lua locul dacă oamenii și rudele noastre apropiate, maimuțele mari, ar dispărea”, spune el.

Odată ce oamenii vor fi eliminați din peisaj, ecosistemele Pământului ar putea găsi din nou un echilibru, ceea ce ar putea permite unor noi creaturi să ocupe locurile libere.

Ads

Apariția unor noi forme de inteligență

Nimeni nu știe dacă următoarea formă de viață conducătoare va oglindi umanitatea. Coulson propune că „noi forme de inteligență și complexitate ar putea apărea în moduri neașteptate”.

Acest lucru deschide posibilitatea ca o specie viitoare să vină cu soluții și tehnologii diferite de orice ne putem imagina acum.

Unii cred că primatele sunt cei mai probabili succesori, dar Coulson are îndoieli.

„Primatele depind foarte mult de rețele sociale puternice”, explică el, împreună cu ideea că ”se angajează în activități precum vânătoarea, îngrijirea și apărarea, care sunt esențiale pentru supraviețuirea lor. Aceste constrângeri le-ar putea ajuta să lupte pentru a se adapta la o lume care trece prin schimbări ecologice dramatice”.

Potențial succesor al omului pe Pământ

În locul rudelor noastre primate, Coulson oferă un concurent pe care mulți l-ar putea găsi surprinzător: caracatița. El subliniază inteligența și adaptabilitatea acestora.

„Capacitatea lor de a rezolva probleme complexe, de a comunica între ele prin sclipiri de culoare și de a manipula obiecte sugerează că, în condițiile de mediu potrivite, ar putea evolua într-o specie care să construiască o civilizație”.

Ads

El adaugă: „structura lor neuronală avansată, sistemul nervos descentralizat și abilitățile remarcabile de rezolvare a problemelor fac ca mai multe specii de caracatițe să fie potrivite pentru o lume imprevizibilă”.

Caracatițele au deja reputația de a fi creative și puțin poznașe. „Unii indivizi chiar evadează noaptea din bazinele lor în unele centre de cercetare, vizitându-le pe cele ale vecinilor lor, crezi sau nu”, spune Coulson. Se știe că folosesc unelte, deschid borcane și dau semne de curiozitate.

Viața subacvatică

Dacă oamenii ar dispărea, oceanele ar putea deveni și mai importante pentru viitorul Pământului. Deși creaturile terestre au ocupat de obicei pozițiile de vârf în lanțul trofic, Coulson remarcă o provocare critică pentru caracatițe.

„Este puțin probabil ca caracatițele să se adapteze la viața pe uscat din cauza lipsei de schelet, ceea ce face dificilă deplasarea rapidă și agilă în afara apei”, a explicat el.

„Odată cu progresele evolutive, este posibil, dacă nu chiar probabil, ca acestea să dezvolte modalități de a respira în afara apei și, în cele din urmă, să vâneze animale terestre precum căprioare, oi și alte mamifere - presupunând că au supraviețuit evenimentului catastrofal care a dus la dispariția oamenilor.”

Ads

Sună extrem. Totuși, Coulson nu face decât să evidențieze modul în care evoluția poate conduce viața pe căi care par imposibile la început.

Cum ar arăta Pământul caracatițelor?

Caracatițele ar putea construi habitate subacvatice, ar putea găsi noi modalități de a interacționa cu mediul înconjurător și chiar ar putea ajunge dincolo de valuri într-o zi.

„Ar construi caracatițele vaste orașe subacvatice și ar veni pe uscat purtând aparate de respirat pentru a împușca o căprioară? Nu avem de unde să știm”, spune el. Nimeni nu a prezis că primatele străvechi vor deveni încet-încet tu, scrie earth.com.

Ads