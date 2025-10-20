Sfaturi pentru proprietarii de animale în caz de dezastru. Ce include kitul de urgență

Animalele de companie depind în totalitate de stăpânii loc în situațiile de urgență, fie că vorbim de explozii, cutremure, inundații sau incendii în locuințe.

În cazul în care ai un animal de companie, planul tău de urgență ar trebui să includă și membrii necuvântători din familie, conform American Red Cross.

Cum ne putea proteja animalele în caz de dezastru

1. Atunci când locuința ta nu mai e sigură pentru tine, nu este sigură nici pentru animale. Când ieși din casă, nu uita să evacuezi și animalele de companie.

2. În cazul unui dezastru ai nevoie de un kit de urgență pentru animale. Ține la îndemână o trusă de urgență dedicată animalelor de companie, depozitată în containere rezistente și ușor de transportat. Kitul ar trebui să includă: lesă, hamuri, cuști de transport, hrană, apă, boluri, litieră, medicamente, o trusă de prim ajutor și copii ale fișelor medicale.

De asemenea, mai poți adăugat poze recente cu animalul tău, ca să fie mai ușoară identificarea în caz de pierdere, dar și informații despre regimul alimentar, tratamentele urmate și numărul medicului veterinar.

3. Ai putea planifica din timp evacuarea. În cazul unui dezastru, multe hoteluri și adăposturi nu acceptă animalele de companie. Informează-te dinainte despre spațiile care permit cazare cu animale sau care oferă adăpost temporar pentru acestea. Mai poți face și o listă cu rude, prieteni, clinici veterinare sau adăposturi care își pot oferi ajutorul în care de urgență.

4. În exercițiile de evacuare include și animalele, ca să se obișnuiască să intre calm în cuști sau mașini. Mai asigură-te că vaccinurile sunt la zi și că fiecare animal poartă zgardă cu identificare actualizată. De asemenea, microciparea este o măsură suplimentară recomandată.

5. Dacă stai în mediul rural și ai animale de fermă, nu uita să planifici evacuarea lor din timp. Le poți muta pe terenuri mai înalte și acționează preventiv, înainte evacuarea să devină mai periculoasă.

