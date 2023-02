O cioară crescută ca animal de companie a presimțit seismele din Oltenia: "Dă ture în funcție de intensitate. Stăm numai cu ochii pe ea acum" VIDEO

Specialiştii INFP apreciază ca fiind o surpriză producerea cutremurelor în judeţul Gorj, anunţând că seismul de luni, 13 februarie, cu magnitudinea 5,2 - a avut 16 replici. Cutremurul de marţi, cu magnitudinea 5,7 nu a fost o replică a celui de luni.

Zona seismică din Oltenia devine una care trebuie luată în serios din acest moment, pentru că potențialul ei a fost scos din hibernare, atrag atenția experții.

Aparatura nu poate prezice un cutremur şi nicăieri în lume nu există o metodă de a face predicţie, au declarat seismologii de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Mulți dintre cei care au animale de companie au relatat în mediul online că pisicile și câinii nu au dat niciun semn că ar urma un seism.

Totuși, un cuplu din Târgu Jiu care deține o cioară a relatat în mediul online că aceasta a devenit agitată înainte de cutremure și a avut un comportament diferit.

"Detectorul meu de cutremure, Cronco"

"Cronco absolut toată ziua stă numai pe jos, se joacă vorbește, dacă vrea să doarmă, tot jos doarme pe lângă oglindă.

Luni însă, începând de dimineață și până la ora 14:00 a tot avut "reprize" de zboruri haotice fără motiv. Însă surpriza mare a fost faptul că a vrut să iasă pe geam afară, chiar s-a izbit de perdea (e ok nu a pățit nimic), ceea ce nu a făcut absolut niciodată de 3 ani de zile de când îl avem.

Am crezut că poate s-a speriat rău de ceva de afară, nu am realizat de ce se comportă așa decât după cutremur și nu am fost sigur de faptul că poate simți ceva nasol decât a doua zi, când a făcut exact la fel și a fost al doilea cutremur de mare intensitate.

Chiar ne amuzam a doua zi când făcea așa, Simona zicea: hai bă Cronco, doar nu simți și azi cutremur la coadă, gata, s-a terminat, dar se pare că nu a fost așa și Cronco a simțit bine.

Din câte am înțeles păsările pot simți cutremure cu câteva ore înainte sau cu câteva zile, partea nasoală e că degeaba văd comportamentul haotic dacă nu îmi dau seama după cât timp se întâmplă.

Același comportament haotic l-au avut și păsările din parc, cel puțin a doua zi am observat, nu știu in prima zi cum a fost", scrie pe pagina Cronco, cioara de companie.

"A început să dea iar ture"

Stăpâna lui Cronco a declarat pentru ziare.com că cioara a simțit și seismul de vineri, 17 februarie.

"Chiar și acum înainte de acest cutremur, a început să dea iar ture haotice, pe la ora 9, și am simțit că iar se întâmplă. Am observat că turele sale sunt în funcție de intensitatea cutremurului.

Luni și marți a fost mai tare și atunci a dat de câteva ori în geam, ca și cum voia să scape de aici.

De dimineață a dat 4 minute ture încontinuu, dar fără să dea în geam, se agită doar dacă simte că intensitatea e mai mare de 4. Stăm numai cu ochii pe el acum.

Toți pritenii ne sună încontinuu să ne întrebe cum se comportă Cronco. Dacă este ok, să știe, dacă se întâmplă ceva sau nu.

Telefoanele continuă de când s-a activat cutremurul, iar noi ne-am ghidat după comportamentul lui Cronco. Sunt deja 5 zile de stres, panică, dar avem un mini "seismolog" care ne anunță din timp să ne pregătim în caz de rău."

