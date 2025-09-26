Urșii polari au cotropit o stație de cercetare rusească. „Știi că economia e proastă când chiar și urșii polari trebuie să împartă chiria” VIDEO

Un grup de urși polari care au ocupat o stație de cercetare polară abandonată în largul coastei de est a Rusiei a fost surprins în imagini filmate cu drona de către călătorul și fotograful rus Vadim Makhorov.

Makhorov a descoperit urșii în timp ce se afla la bordul unui vas de croazieră, scrie agenția AP.

Animalele păreau curioase în privința dronei și nu păreau să se teamă de ea. Makhorov a descoperit că animalele foloseau stația ca adăpost pentru a trăi și a se odihni.

Videoul cu urșii a devenit rapid viral, stârnind o serie de reacții amuzante pe internet.

„Ei bine, iată că s-a dus cartierul. Interesant că stau cu toții împreună, majoritatea celorlalți urși sunt mai solitari odată ce ajung la vârsta maturității”, scrie un comentator.

Altă persoană consideră că familia de urși nu va plăti chirie luna aceasta: „Casa e distrusă, fără apă caldă și căldură.”

„Ăăă... Mi s-a spus că vor bea Coca-Cola”, a declarat un comentator dezamăgit.

„Reacțiile lor la dronele care apar sunt aceleași ca reacțiile umane”, mai scrie cineva.

„Știi că economia e proastă când chiar și urșii polari trebuie să împartă chiria”, mai glumește un internaut.

„În curând vor comanda pizza”, spune un altul.

„Cine va mânca terciul, va sta pe scaune și va dormi în pat?”, mai spune cineva cu aluzie la povestea Bucle Aurii.

