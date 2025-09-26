Urșii polari au cotropit o stație de cercetare rusească. „Știi că economia e proastă când chiar și urșii polari trebuie să împartă chiria” VIDEO

Autor: Maria Mora
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 15:02
456 citiri
Urșii polari au cotropit o stație de cercetare rusească. „Știi că economia e proastă când chiar și urșii polari trebuie să împartă chiria” VIDEO
Urși polari, cazați într-o fostă stație de cercetare rusească FOTO Captură video AP

Un grup de urși polari care au ocupat o stație de cercetare polară abandonată în largul coastei de est a Rusiei a fost surprins în imagini filmate cu drona de către călătorul și fotograful rus Vadim Makhorov.

Makhorov a descoperit urșii în timp ce se afla la bordul unui vas de croazieră, scrie agenția AP.

Animalele păreau curioase în privința dronei și nu păreau să se teamă de ea. Makhorov a descoperit că animalele foloseau stația ca adăpost pentru a trăi și a se odihni.

Videoul cu urșii a devenit rapid viral, stârnind o serie de reacții amuzante pe internet.

„Ei bine, iată că s-a dus cartierul. Interesant că stau cu toții împreună, majoritatea celorlalți urși sunt mai solitari odată ce ajung la vârsta maturității”, scrie un comentator.

Altă persoană consideră că familia de urși nu va plăti chirie luna aceasta: „Casa e distrusă, fără apă caldă și căldură.”

„Ăăă... Mi s-a spus că vor bea Coca-Cola”, a declarat un comentator dezamăgit.

„Reacțiile lor la dronele care apar sunt aceleași ca reacțiile umane”, mai scrie cineva.

„Știi că economia e proastă când chiar și urșii polari trebuie să împartă chiria”, mai glumește un internaut.

„În curând vor comanda pizza”, spune un altul.

„Cine va mânca terciul, va sta pe scaune și va dormi în pat?”, mai spune cineva cu aluzie la povestea Bucle Aurii.

O veveriță agresivă a băgat două femei în spital. „Eram plină de sânge” FOTO/VIDEO
O veveriță agresivă a băgat două femei în spital. „Eram plină de sânge” FOTO/VIDEO
O veveriță agresivă a produs panică într-un cartier din California, SUA, după ce a atacat mai mulți oameni. În urma unei „întâlniri” cu rozătoarea, două femei au ajuns la camera...
Orașul din sudul Europei care a închis circulația pe un drum ca să nu fie deranjați cerbii și căprioarele în perioada de împerechere
Orașul din sudul Europei care a închis circulația pe un drum ca să nu fie deranjați cerbii și căprioarele în perioada de împerechere
Primarul orașului Chiuro, din regiunea Lombardia, Italia, a semnat o ordonanță unică pentru a proteja căprioarele și cerbii aflați în perioada de împerechere. Măsura se referă la o...
#animale salbatice, #ursi polari, #statie cercetare, #coasta rusiei, #video viral , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
O singura dorinta, dupa ce a venit nota de plata si a aflat de pedeapsa de 20 de ani! "Mare dezamagire"
Digi24.ro
Taxa pe Transfagarasan, din cauza aglomeratiei. Cum ar putea fi folositi banii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Urșii polari au cotropit o stație de cercetare rusească. „Știi că economia e proastă când chiar și urșii polari trebuie să împartă chiria” VIDEO
  2. Horoscop zilnic. Vineri, 26 septembrie. Zodia care primește niște bani de la șef
  3. Bancul zilei: De ce martorul nu a intervenit într-o ceartă
  4. Scandalul iscat de filmarea Coldplay se complică. Soțul femeii văzute în brațele șefului ar fi fost și el la același concert, cu o altă femeie
  5. Cum să mănânci ca să slăbești fără prea mult stres. Concluziile unui studiu cu perioade de post
  6. Șocul unui bărbat după ce a descoperit pe nota de plată de la restaurant o taxă suplimentară adăugată pe tăcute: „E ca și cum ai zbura cu un avion privat”
  7. Studiul ADN al unei femei de 117 ani oferă indicii despre o viață lungă
  8. Ceaiul pe care ar trebui să-l bei pentru un creier mai tânăr, potrivit unui nou studiu
  9. Reacția Alinei Sorescu după ce Alexandru Ciucu a declarat că a fost abuzat în căsnicie: „Nu am plecat din senin”
  10. Apelul unui român către vecini a devenit viral. "Haideți să ne spălăm cu toții, poate așa avem și noi apă caldă" FOTO