Imaginea care a revoltat internetul. Cine ar fi legat o capră de un stâlp, lângă PRO TV: „Publicitatea prin cruzime nu are ce căuta într-un oraș european modern!”

Autor: Dan Stan
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 10:49
914 citiri
Imaginea care a revoltat internetul. Cine ar fi legat o capră de un stâlp, lângă PRO TV: „Publicitatea prin cruzime nu are ce căuta într-un oraș european modern!”
Capră legată de un stâlp, la restaurantul Belli Siciliani, Amalia Bellantoni, Diana Șoșoacă, vlogger de pe TikTok / FOTO: PetsCats, Editia.eu, TikTok

Imagini viralizate în mediul digital, cu o capră legată de un stâlp, într-o zonă bună a Bucureștiului, a stârnit revoltă în societate. Animalul face parte din strategia de promovare a unui restaurant localizat pe Strada Mătăsari, aproape de Pro TV.

Capra legată de stâlp, cu acces la trotuar, folosită ca „mijloc de publicitate pentru restaurantul Belli Siciliani, rămâne zilnic prizonier” în fața localului, scrie PetsCats.ro.

Potrivit sursei citate, capra este deseori lăsată fără apă și mâncare adecvată. Iubitorii de animale au reacționat în mediul virtual.

„Poate se sesizează cineva în București și poate face ceva pentru această capră. Este legată de un stâlp în fața restaurantului Belli Siciliani, din strada Mătăsari.Capra este legată acolo pentru PUBLICITATEA RESTAURANTULUI!!!!!”, a scris un utilizator, în Grupul Iubitorilor de Animale.

Turiștii, vizitatorii, localnicii și-au exprimat indignarea față de comportamentul patronilor, în relația cu capra, și în secțiunea de comentarii a locației, din Google Reviews. „Dacă tot o folosiți ca reclamă, măcar oferiți-i condiții decente, nu vă bateți joc de ea!”, a scris un utilizator într-o recenzie recentă. Alții au menționat că această practică este cunoscută de mult timp, însă instituțiile abilitate par să ignore complet situația.

Val de mesaje ce semnalează cazul caprei legate de stâlpul de la restaurant

Cea mai mare mobilizare vine din partea cetățenilor, care transmit semnale de alarmă în format text și/sau video.

@hypefox777

Astept sugestii pt ce putem face🫡 i m here for the capra!

♬ original sound - Hype Fox

Direcția pentru Protecția Animalelor, Poliția Locală sau ONG-uri de profil nu ar fi intervenit, în vederea remedierii problemei.

Restaurantul Belli Siciliani este administrat de Amalia Bellantoni, fostă stewardesă, fost membru al partidului SOS România, fostă concurentă la Masterchef, implicată în diverse scandaluri, în emisiuni de cancan, fiind poreclită drept „Scorpia de la Masterchef”. Asociat în afacere este soțul Amaliei, un bucătar italian, Domenico Bellantoni.

„Publicitatea prin cruzime nu are ce căuta într-un oraș european modern. Capitala merită restaurante care să inspire prin gust, nu prin suferință”, a transmis Camelia Petrescu, iubitoare de animale, jurnalist la PetsCats.

