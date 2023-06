Peste 300 de animale blocate în cuști au murit înecate la grădina zoologică din Nova Kahovka, după sabotajul rușilor VIDEO

O bună parte din animalele grădinii zoologice „Kazkova Dibrova” din Nova Kahovka au murit din cauza inundațiilor, anunță activiștii UA Animals.

„Grădina zoologică este complet inundată, doar lebedele și rațele au putut scăpa. Persoana cu care am vorbit a spus: Am încercat din toate puterile să menținem grădina zoologică sub ocupație. În prezent, nu mai există”, au spus activiștii.

Proprietarul parcului, Olena Navroțka, a spus că aproape toate animalele au murit. Inainte de tragedie, in aceasta gradina zoologica erau maimuțe, ratoni, ponei, nutrii, diverse pasari, porci spinoși, marmote, broaște țestoase si multe altele.

Animalele au rămas în parc din prima zi a invaziei ruse. Navroțka spune că toate au fost blocate, parcul a fost minat și s-au săpat cu tranșee.

"Evacuarea a fost imposibilă. Am încercat din toate puterile să salvăm animalele. Câte eforturi s-au făcut, câți oameni au ajutat la salvarea animalelor în condiții atât de groaznice, riscându-și practic viața. Acum "Dibrova" a dispărut. 300 de animale nevinovate, animalele noastre iubite, au murit. Anfisocika, Ciarlyk, poneiul Malyuk, măgarul Osya, ratonul Myșko, totul", a spus ea pentru „Pravda ucraineană”.

Invadatorii ruși le-au interzis îngrijitorilor grădinii zoologice să acționeze. Muncitorii au venit dimineața să hrănească animalele, așa că, după explozia barajului, nimeni nu a putut lăsa animalele să iasă din incinte, a conchis ea.

Amintim că ruși au aruncat în aer centrala electrică și barajul de la Nova Kahkovka, ceea ce a dus la inundații grave în Herson. Oamenii încearcă să salveze câinii, vacile și alte animale domestice.