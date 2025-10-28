Sinistrații din Aninoasa se pregătesc pentru a treia iarnă în containere, deși autoritățile le promiseseră case în „doar trei luni”

Peste 500 de oameni din orașul hunedorean Aninoasa trăiesc de aproape trei ani într-un labirint al așteptării și al disperării. După cutremurele din 2023, care le-au distrus casele vechi de peste un secol, localnicii au fost mutați temporar în containere metalice. Doar că „temporarul” s-a transformat într-un coșmar fără sfârșit.

În fiecare zi, oamenii se luptă cu frigul, igrasia și neputința autorităților, așteptând o casă promisă care nu mai vine, potrivit Digi24.

Daniela Varga are 49 de ani și locuiește împreună cu soțul și nepotul lor de 7 ani într-un container de doar 20 de metri pătrați. Femeia își amintește promisiunile făcute atunci, în februarie 2023, când cutremurele de 5,2 și 5,7 grade din Gorj au zguduit zona. „Au zis că maxim trei luni, maxim trei luni. Suntem plini de... nu știu ce-i aici, șobolănerie, goange, tot ce vrei găsești aici. Toate lucrurile mele sunt împrăștiate. Când caut câte ceva, nu știu unde le-am pus, în ce sac, pe unde sunt. Vă dați seama, toată munca noastră de o viață s-a dus”, spune cu lacrimi în ochi femeia.

În containerul familiei, frigul și umezeala sunt o prezență constantă. Daniela arată spre tavanul scorojit, unde urmele ploilor se văd clar. „Când a plouat, exact aici așa, ploua aici, ploua pe pat”, povestește ea. În spațiul îngust, toate lucrurile sunt înghesuite în saci și cutii, ca și cum ar fi gata oricând să se mute.

Ads

A treia iarnă în frig și mizerie

Locuitorii din Aninoasa se pregătesc acum pentru a treia iarnă petrecută în aceleași condiții mizere. Containerele nu sunt izolate, iar caloriferele, acolo unde există, sunt reci. În interior sunt aceleași temperaturi ca afară, iar frigul se simte până în oase.

O mamă spune că se teme cel mai mult de lunile de iarnă: „Mai ales pe timp de iarnă este foarte greu, pentru că la doi copii trebuie căldură. Trebuie să aducem apă, să încălzim apă, ca să nu-i băgăm în spital”.

Primarul orașului, Nicolae Dunca, dă însă asigurări că finalul coșmarului este aproape. Spune că lucrările la noile blocuri sunt aproape de final și că sinistrații vor fi mutați curând. „Până luna viitoare o să fie finalizate... Sunt finalizate în proporție de 99% trei blocuri și trei se lucrează la ridicarea lor, că până dă înghețul să le putem acoperi. Dar, am văzut, căldură au, bebelușii ies dezbrăcați, așa... Dacă n-aș avea ce face, aș rezista, ce să fac?! Viața te încearcă în tot felul”, afirmă edilul.

În februarie 2023, două cutremure puternice au zguduit zona Gorjului, afectând grav locuințele din Aninoasa. Casele, construite în anul 1895, au fost declarate nesigure, iar locuitorii au fost evacuați de urgență.

Ads