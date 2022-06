Momente groaznice la Mondialele de natație: o sportivă a leșinat în apă, iar antrenoarea i-a salvat viața FOTO

Clipe teribile la Campionatele Mondiale de Natație care se desfășoară la Budapesta. O competitoare în proba de înot sincron a fost salvată de antrenoarea ei.

Americanca Anita Alvarez concura în proba de înot sincron individual. I s-a făcut rău în apă și a început să se scufunde.

Antrenoarea ei, Andrea Fuentes, n-a stat pe gânduri. A intrat în apă și a readus-o la suprafață cu ajutorul unui bărbat.

Sportiva a primit imediat îngrijiri medicale, și-a recăpătat cunoștința destul de repede și acum este în regulă.

„A fost o mare sperietură. A trebuit să sar pentru că salvamarii nu făceau asta", a spus Fuentes după aceea.

„M-am speriat pentru că am văzut că nu respiră, dar acum se descurcă foarte bine. Anita se descurcă mult mai bine", a mai spus Fuentes.

Nu e prima oară când se întâmplă acest lucru. Anul trecut, la Barcelona, tânăra de 25 de ani a leșinat în timpul unui eveniment de calificare la Jocurile Olimpice, fiind atunci salvată tot de Fuentes.

Momentele dramatice de la Budapesta au fost surprinse de fotografii AFP.

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn