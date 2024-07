David Ankeye, la FCSB? Gigi Becali: "E posibil"

David Ankeye, în vârstă de 23 de ani, este un fotbalist cu o cotă de piață de aproximativ 2 milioane de euro conform site-urilor de specialitate.

Pentru Genoa, atacantul a fost jucat în șase meciuri, dar nu și-a trecut în cont nicio contribuție de gol.

Gigi Becali a declarat că discuțiile cu Genoa au fost deja inițiate și că transferul lui Ankeye este posibil.

„Mai avem o pistă, care a apărut azi. Atacantul de la Genoa, că nu-l ştiam, din presă am aflat. E posibil, e posibil să ne mai interesăm. Să vorbesc cu Pintilii, MM, Charalambous, că nu-l cunosc, iar dacă ei spun că-l putem lua împrumut cu drept de cumpărare, că am vorbit deja cu Genoa, cu cineva care are intrare acolo, atunci îl luăm.

Noi nu luăm aşa să facem lotul mare, ci luăm să vedem dacă poate pentru calificări, pentru alea îl luăm”, a declarat Gigi Becali pentru Prima Sport.

