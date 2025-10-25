Cod galben de vânt puternic valabil în zece județe emis de ANM. Rafalele vor atinge și 120 de km/h HARTA

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 24 octombrie, un cod galben de vânt, valabil în regiuni din zece județe, începând cu ora 21:00, până sâmbătă, 25 octombrie, ora 10:00 dimineața.

În perioada menționată, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70-80 km/h, iar la peste 1.700 metri vor fi rafale de 90-120 km/h.

Județele afectate sunt: Suceava, Neamț, Harghita, Covasna, Vrancea, Bacău, Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița.

Sursa FOTO: ANM

BUCUREȘTI

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 7-8 grade, mai coborâtă în zona preorășenească.

ÎN ȚARĂ

Cerul va fi variabil, iar înnorări și ploi slabe local în Banat și la munte și izolat în Crișana și posibil în Oltenia. La altitudini montane mari vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali cu viteze de 70-80 km/h, iar la peste

1700 m vor fi rafale de 90-120 km/h.

La începutul nopții vor mai fi unele intensificări de vânt pe arii restrânse și în

Moldova și Dobrogea. Temperaturile minime se vor încadra în general între 2 și 10 grade. Cu totul izolat se va forma ceață.

Ads