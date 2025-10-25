Cod galben de vânt puternic valabil în zece județe emis de ANM. Rafalele vor atinge și 120 de km/h HARTA

Autor: Adrian Zia
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 23:16
740 citiri
Cod galben de vânt puternic valabil în zece județe emis de ANM. Rafalele vor atinge și 120 de km/h HARTA
Vânt puternic FOTO Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 24 octombrie, un cod galben de vânt, valabil în regiuni din zece județe, începând cu ora 21:00, până sâmbătă, 25 octombrie, ora 10:00 dimineața.

În perioada menționată, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70-80 km/h, iar la peste 1.700 metri vor fi rafale de 90-120 km/h.

Județele afectate sunt: Suceava, Neamț, Harghita, Covasna, Vrancea, Bacău, Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița.

Sursa FOTO: ANM

BUCUREȘTI

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 7-8 grade, mai coborâtă în zona preorășenească.

ÎN ȚARĂ

Cerul va fi variabil, iar înnorări și ploi slabe local în Banat și la munte și izolat în Crișana și posibil în Oltenia. La altitudini montane mari vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali cu viteze de 70-80 km/h, iar la peste

1700 m vor fi rafale de 90-120 km/h.

La începutul nopții vor mai fi unele intensificări de vânt pe arii restrânse și în

Moldova și Dobrogea. Temperaturile minime se vor încadra în general între 2 și 10 grade. Cu totul izolat se va forma ceață.

Grindeanu, disprețuitor la adresa lui Bolojan: "Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă primul ministru și vine alt liberal, e prea puțin important dacă e Bolojan în funcție"
Grindeanu, disprețuitor la adresa lui Bolojan: "Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă primul ministru și vine alt liberal, e prea puțin important dacă e Bolojan în funcție"
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, 24 octombrie 2025, la Târgoviște, că primul ministru e dat de PNL până în 2027, conform protocolului coaliției, iar...
Fost ambasador SUA în România, îngrijorat de vizita Dianei Șoșoacă în China. Adrian Zuckerman: "Mi se pare ca un fel de trădare"
Fost ambasador SUA în România, îngrijorat de vizita Dianei Șoșoacă în China. Adrian Zuckerman: "Mi se pare ca un fel de trădare"
Vizita în China a Dianei Șoșoacă l-a pus în gardă pe fostul ambasador SUA în România Adrian Zuckerman, care și-a exprimat îngrijorarea față de scopul deplasării europarlamentarei în...
#ANM cod galben, #vant puternic Romania, #rafale 120 km , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Suntem pregatiti sa facem un pariu cu Statele Unite". Anunt la cel mai inalt nivel: "Lui Trump ii e frica". Raspunsul Casei Albe
ObservatorNews.ro
Ce favoruri i-au cerut magistratii lui Grindeanu, la intalnirea separata privind pensiile speciale
Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu il acuza pe Nicusor Dan ca este un "sustinator al mafiei magistratilor, o caricatura de Xi Jinping"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dmitriev, trimisul lui Putin, sugerează că Rusia vrea să negocieze cu SUA: "Există întotdeauna un potenţial de cooperare cu Rusia, dar numai dacă interesele ruseşti sunt tratate cu respect"
  2. Bărbatul rănit în explozia din cartierul Rahova se întoarce din Austria. Care este starea lui și de ce este adus în România
  3. Prima femeie condamnată la închisoare pe viaţă în Franţa este o tânără de 27 de ani. Cazul ei a şocat întreaga ţară FOTO
  4. Alertă în Lituania. Aeroporturi închise și trafic aerian oprit. Ce a speriat autoritățile din țara baltică FOTO
  5. Cod galben de vânt puternic valabil în zece județe emis de ANM. Rafalele vor atinge și 120 de km/h HARTA
  6. Nicușor Dan vrea să medieze conflictul dintre magistrați și guvern pe tema pensiilor speciale. Urmează să participe la o ședință CSM
  7. Când vor avea românii încredere în ANAF? Răspunsul ministrului Finanţelor: "Instituția trebuie curăţată de la interior"
  8. Ajuns în SUA, emisarul lui Putin l-a certat pe Trump pentru "măsurile neprietenoase luate recent". I-a cerut să țină cont de "interesele" Rusiei
  9. Trump a declarat război total traficului de droguri în America Latină. A trimis în zonă unul dintre cele mai mari portavione din lume
  10. România are cea de-a doua escadrilă completă F-16 care protejează spațiul aerian. De unde vor decola avioanele de luptă