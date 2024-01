Jucătoarea din China calificată în semifinale la Australian Open a fost trădată de fostul antrenor al Simonei Halep

Qinwen Zheng, din China, locul 15 WTA, s-a calificat în semifinale la Australian Open.

Qinwen Zheng a trecut de rusoaica Anna Kalinskaya, locul 75 WTA, în trei seturi, scor 6-7, 6-3, 6-1.

Jucătoarea din China, prima după Na Li (2014) care ajunge atât de sus la Australian Open, o va întâlni în semifinale pe Dayana Yastremska, din Ucraina. În cealaltă semifinală se întâlnesc Aryna Sabalenka și Coco Gauff.

Qinwen Zheng a suferit un șoc în toamna anului trecut, după despărțirea de antrenorul belgian Wim Fissette, cel care a antrenat-o și pe Simona Halep.

Wim Fissette a decis să o lase baltă pe Qinwen, în momentul în care japoneza Naomi Osaka s-a decis să revină în circuit și i-a propus belgianului să se întoarcă în echipa ei.

Qinwen a fost extrem de afectată. "În timpul US Open am aflat că a avut contacte cu echipa lui Naomi Osaka. Imediat după ce am fost învinsă (n.r. în sferturi, de Sabalenka) mi-a spus că se simte ca și cum nu are nicio legătură cu mine, ceva ce nu mi-a spus niciodată înainte.Am vorbit cu managerul meu. L-am întrebat pe managerul meu dacă va reveni în echipa lui Osaka. Managerul a spus nu, nu ar fi genul ăsta de persoană. Dar după ce s-a odihnit o săptămână, mi-a spus brusc că va lucra cu Osaka.A fost un șoc pentru mine, membrii echipei și familia mea. Am plâns după ce am auzit asta. În colaborarea noastră nu au fost lupte, nici dispute. Înțeleg că Osaka îi poate oferi o ofertă mai bună și că din perspectiva lui aceasta ar putea fi o poziție mai bună. Are o familie de întreținut. Îi înțeleg decizia, dar asta nu înseamnă că îl voi ierta", spunea Qinwen Zheng la finalul lui septembrie 2023.