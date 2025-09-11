Acuzat că îi scrie în disperare unei colege din circuit, Holger Rune a replicat: "Nu îți face tu griji"

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 10:41
Acuzat că îi scrie în disperare unei colege din circuit, Holger Rune a replicat: "Nu îți face tu griji"
Holger Rune FOTO X BNP Paribas Open

Fosta iubită a lui Jannik Sinner, jucătoarea de tenis rusă Anna Kalinskaya, a dezvăluit că a fost abordată de mai multe ori de danezul Holger Rune, în ciuda faptului că nu îi împărtășea sentimentele.

Întrebată de fosta jucătoare Anna Șakvetadze (locul 5 mondial la apogeul carierei) despre avansurile pe care le-ar putea primi din partea jucătorilor, rusoaica a răspuns: „Era mai frecvent înainte. Acum sunt mai în vârstă.” Apoi, însă, a lansat o bombă. „Cineva mi-a scris de zeci de ori înainte să renunțe.”

La început, fosta iubită a lui Nick Kyrgios și a numărului doi mondial Jannik Sinner nu a dezvăluit identitatea jucătorului în cauză. Dar, provocată de compatrioata sa, nu s-a lăsat rugată de două ori să dezvăluie că era vorba de Holger Rune (numărul 11 mondial). Și a continuat să vorbească despre danez: „El scrie tuturor. Merită (ca numele lui să fie dezvăluit), este prea egocentric. Poate că este doar disperat,” a concluzionat ea, amuzată.

„Ha ha ha. Posibil să existe discrepanțe culturale care o fac pe Anna să creadă că un mesaj simplu la o postare reprezintă o invitație la întâlnire. Dacă vreau să ies la o întâlnire, atunci întreb direct. Nu îți face griji, ți-ai fi dat seama,” i-a răspuns Rune.

