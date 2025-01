Cele mai recente poze ale fostei jucătoare de tenis Anna Kournikova au stârnit îngrijorări cu privire la sănătatea ei. În vârstă de 43 de ani, Kournikova a fost cândva considerată o jucătoare foarte talentată, dar care nu a putut oferi performanțe consistente pe teren.

Fostul număr opt mondial a fost văzută pentru prima dată în doi ani în public. Ea a apărut într-un scaun cu rotile, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la situația medicală.

Kournikova, care s-a retras din tenis în 2003, a dezvăluit că a suferit enorm de pe urma unei accidentări la spate suferite în 1997. „Am avut o fractură de stres și am fost absentă timp de trei luni” a spus ea atunci. „În 98 am avut un ligament rupt la degetul mare și am lipsit trei luni. În 99 am mai avut o fractură de stres timp de trei luni. În 2001, practic, nu am jucat tot anul”.

Mai târziu, în 2011, Kournikova a dezvăluit că accidentările au jucat un rol important în decizia ei de a se retrage din sport la doar opt ani după ce a devenit jucătoare profesionistă. „Spatele m-a forțat cu adevărat să mă opresc. A devenit atât de rău...nu puteam să-mi leg pantofii, la propriu. Aveam dureri chinuitoare”, a spus ea atunci.

Άννα Κουρνίκοβα: Ανησυχία για την πρώην σταρ του τένις, εθεάθη να κάνει βόλτα σε αναπηρικό καροτσάκι στο Μαϊάμι - Φωτογραφίες https://t.co/zVnSQw27Sq pic.twitter.com/KE1JuNhAAr — Protothema.gr (@protothema) January 29, 2025

