Ea e sportiva "neutră" din Rusia, care a făcut scandal la Mondialul de scrimă: de ce s-a așezat pe un scaun în mijlocul sălii

Scrimera ucraineană Olha Kharlan a câștigat meciul cu Anna Smirnova de la Campionatele Mondiale de Scrimă.

Conform DW, a fost prima confruntare între un sportiv din Ucraina și unul din Rusia de la declanșarea războiului dintre cele două țări.

De patru ori campioană la sabie, Kharlan a câștigat fără emoții, scor 15-7.

La finalul partidei, ea a dorit să încrucișeze săbiile cu Anna Smirnova, însă rusoaica a pretins să fie salutată.

Ea s-a așezat pe un scaun și a cerut descalificarea sportivei din Ucraina, ceea ce în primă fază nu s-a întâmplat.

Smirnova a rămas însă nemișcată pe scaun și până la urmă Olha Kharlan a fost descalificată din competiție, iar sportiva bulgară Yoana Ilieva, adversara din următorul tur al ucrainencei, a avansat mai departe în întrecere.

"Internetul a luat foc la auzul descalificării Olgăi Kharlan, iar însuși Vitali Klitschko, celebrul fost pugilist profesionist și actual primar al Kievului, a sărit în apărarea compatrioatei sale, arătând lumii motivul pentru care sportiva din Ucraina a refuzat să-i strângă mâna rusoaicei. Anna Smirnova publicase pe internet fotografii în care se mândrea cu fratele său, soldat în armata rusă și detașat pe frontul din Ucraina, făcând amândoi semnul victoriei, deși oficial susține că este neutră în acest război. Mai mult, Klitschko a distribuit un alt tweet care amintea faptul că președintele Federației Internaționale de Scrimă este nimeni altul decât oligarhul rus Alisher Usmanov", consemnează We LoveSport.

The audacity of the Russian athlete Anna Smirnova, who lost in a blow out, and then decided to ask the International Fencing Federation to disqualify Olha Kharlan for not shaking hands.

So Russians do know how to protest when it suits them. pic.twitter.com/bMgtE4szPw