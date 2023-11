Cine e superba sportivă venită din California să reprezinte România la Jocurile Olimpice de la Paris FOTO

România va trimite la Jocurile Olimpice de la Paris și una dintre cele mai atrăgătoare sportive, care poate fi socotită ușor port-drapelul frumuseții României la competiție.

Annaliese Drăgan, născută în 2005 și antrenată de Maria Gârbă, a obținut 93.550 puncte la Campionatele Mondiale de la Valencia, disputate în vară, și se va bucura de prima participare la Jocurile Olimpice.

Ea s-a mutat din California (SUA), unde s-a născut, în România, pentru a reprezenta ţara natală a părinţilor săi. Drumul spre performanță nu a fost deloc ușor pentru adolescenta care a venit în România la 13 ani și nici acum nu e presărat doar cu flori.

„Eu fac școala online în America și cumva m-a ajutat să fac cursurile seara. Încep la ora 19 și termin după 23. Dorm mai mult dimineața și de la ora 11 am antrenamente. Sunt clasa a 12-a, am dat BAC-ul, acolo e un at sistem pe credite. Vreau să dau la facultate tot în Statele Unite și să reprezint România la Jocurile Olimpice 2028 Los Angeles”, a dezvăluit Annaliese Drăgan pentru ProSport.