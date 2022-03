Hacherii de la Anonymous a venit cu o idee despre cum oricine poate să lupte împotriva Rusiei. Pe contul de Twitter al organizației a fost postat un mesaj intrigant.

”Accesați Google Maps. Mergeți în Rusia. Găsiți un restaurant sau o afacere și scrieți o recenzie. Când scrieți recenzia, explicați ce se întâmplă în Ucraina”, este mesajul Anonimus către cei care vor să știe cum pot da o mână de ajutor.

Go to Google Maps. Go to Russia. Find a restaurant or business and write a review. When you write the review explain what is happening in Ukraine.

Idea via @Konrad03249040