Gruparea Anonymous s-a implicat masiv în a sprijini Ucraina în urma invaziei ruse și chiar a declarat ”război cibernetic” Rusiei.

Cunoscuți de majoritatea oamenilor drept ”o grupare de hackeri”, funcționează sub sintagma: ”Suntem anonimi. Suntem legiune. Noi nu iertăm. Nu uităm. Așteptați-ne”.

În ultimele zile, Anonymous și-a revendicat meritul asupra mai multor atacuri cibernetice asupra site-urilor guvernamentale și instituțiilor de presă ruse.

Cel mai recent mesaj postat pe grupare pe Twitter îndeamnă oamenii să caute pe Google Maps restaurante din Rusia și să povestească la secțiunea de recenzii ce se întâmplă în Ucraina.

Go to Google Maps. Go to Russia. Find a restaurant or business and write a review. When you write the review explain what is happening in Ukraine. — Anonymous (@YourAnonNews) February 28, 2022

De exemplu luni, 28 februarie, mai multe instituții mass-media din Rusia par să fi fost ”lovite” simultan, printre care și agențiile de știri de stat TASS și RIA Novosti. În momentul în care oamenii le-au accesat, le-a apărut un mesaj care blama invadarea Ucrainei de către Rusia.

”Dragi cetățeni, vă îndemnăm să opriți această nebunie, să nu vă trimiteți fiii și soții la moarte sigură. Putin ne face să mințim și ne pune în pericol. Am fost izolați de întreaga lume, petrolul și gazele nu se mai comercializează. În câțiva ani, vom trăi ca în Coreea de Nord”, spunea mesajul.

Război cibernetic declarat Rusiei

Joi, 24 februarie, la câteva ore după ce trupele ruse au intrat în Ucraina, Anonymous a declarat ”război cibernetic” Rusiei.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Mai multe site-uri ale guvernului rus au fost inaccesibile pentru o parte a zilei de joi, inclusiv site-ul Ministerului Apărării, al Kremlinului și cel al Dumei parlamentare, precum și site-ul băncii de stat Sberbank, cea mai mare bancă a țării.

Cercetătorii au spus că au observat atacuri de tip DDoS („distributed denial-of-service”), nume care se traduce prin „blocarea distribuită a serviciului”, asupra site-urilor guvernului rus și asupra băncilor.

Un astfel de atac folosește rețele mari de computere, cunoscute sub numele de „botnets”, sau „rețele de roboți”, pentru a crea o avalanșă de trafic virtual care copleșește site-ul țintă și îl oprește temporar.

Mai mult, duminică, 27 februarie, Anonymous a anunțat că a spart canalele de televiziune ruse de stat și că a distribuit conținut pro Ucraina, inclusiv cântece patriotice și imagini din timpul invaziei.

Care este impactul pe care îl poate avea războiul cibernetic declarat de Anonymous?

Mai mulți experți în securitate cibernetică au discutat zilele acestea despre impactul real pe care l-ar putea avea o astfel de inițiativă.

”Este adevărat că sunt atacuri cibernetice îndreptate împotriva Rusiei, dar amploarea lor este greu de măsurat. Și atribuirea lor este dificilă, mai ales în cazul colectivului Anonymous, deoarece este un grup care nu este un grup, este toată lumea și nimeni deoarece oricine poate pretinde că face parte din Anonymous. Acțiunile lor în spațiul cibernetic, deși destul de simple, au potențialul de a fi foarte perturbatoare. Pentru a apăra o instituție, un guvern, ai nevoie de multe resurse. Totuși, pentru a ataca un sistem, ai nevoie de o persoană sau două calificate. Doar o duzină de oameni ar putea avea un impact foarte mare”, a declarat Eric Schmitlin, consultant în securitate cibernetică la Cendium Cyberdefense din Paris, pentru Euronews Next.

Patrick Juola, profesor de informatică și coordonator de studii de securitate cibernetică la Universitatea Duquesne, a declarat pentru McClatchy News că nu ar trebui să ne așteptăm la scenarii demne de filme SF.

”Nu cunosc pe nimeni care să aibă capacitatea de a prelua mașini cu conducere autonomă și de a le izbi în clădiri. Chiar și dronele militare sunt în rețele speciale securizate pentru a le menține în siguranță.

Este important totuși să spunem că Anonymous este un grup foarte priceput în ceea ce face. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le pot face este să-l împiedice pe Putin să spună oamenilor din interiorul și din afara Rusiei minciuni cu scopul de a menține situația sub control”, a declarat Juola.

Ce este Anonymous

Anonymous este o mișcare internațională cunoscută în primul rând pentru diferitele sale atacuri cibernetice orientate împotriva mai multor guverne, instituții și agenții guvernamentale, dar și corporații.

A apărut în 2003, iar identitatea membrilor a rămas un mister până în zilele noastre. De-a lungul timpului au avut mai multe ținte, printre care:

agenții guvernamentale din Statele Unite, Israel, Tunisia, Uganda etc

Statul Islamic din Irak și Levant;

site-uri de pornografie infantilă;

agenții de protecție a drepturilor de autor;

Biserica Baptistă Westboro;

Corporații precum PayPal, MasterCard, Visa și Sony.

În 2012 Time a inclus Anonymous în top 100 cei mai influenți oameni din lume. Ulterior Anonymous și-a diminuat prezența în media o perioadă, dar din 2020 s-a implicat masiv pentru a sprijini protestele George Floyd și alte cauze.

