Studenții afirmă că premierul Bolojan îi evită și că nu vrea să discute despre burse. „Nu am primit niciun răspuns”

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă că a trimis preşedintelui, premierului şi partidelor coaliţiei de guvernare analiza privind fondul de burse, care relevă subfinanţarea constantă a sistemului de acordare a burselor, în raport cu cheltuielile minime necesare acoperirii cheltuielilor cu masa şi cazarea studenţilor.

Potrivit ANOSR, în niciun an cuantumul minim al bursei sociale nu a atins suma necesară acoperirii cheltuielilor minime reale de masă şi cazare ale studenţilor, în ciuda faptului că legislaţia în vigoare în anii 2015-2024 prevedea faptul că bursele sociale trebuie să acopere cel puţin aceste cheltuieli.

Bursele studenţilor - „povara” statului de 10 ani

”În contextul lansării analizei „Bursele studenţilor - „povara” statului de 10 ani”, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a transmis ieri, 14.08.2025, către Preşedintele României, Prim-Ministru şi către Ministrul Educaţiei şi Cercetării, precum şi către partidele aflate la guvernare, solicitările în ceea ce priveşte sistemul de acordare a fondului de burse, alături de analiza în baza căreia au fost formulate.

De asemenea, reamintim că am înaintat Prim-Ministrului României o invitaţie de a participa la o dezbatere cu liderii studenţilor din România, la care nu am primit încă niciun răspuns. Considerăm absolut necesar un dialog fundamentat şi argumentat în ceea ce priveşte măsurile adoptate”, transmite ANOSR.

ANOSR precizează că a lansat o analiză cuprinzătoare cu privire la evoluţia fondului de burse în ultimii 10 ani, ”evidenţiind subfinanţarea constantă a sistemului de acordare a burselor, în raport cu cheltuielile minime necesare acoperirii cheltuielilor cu masa şi cazarea studenţilor”.

Ads

”În niciun an cuantumul minim al bursei sociale nu a atins suma necesară acoperirii cheltuielilor minime reale de masă şi cazare ale studenţilor, în ciuda faptului că legislaţia în vigoare în anii 2015-2024 prevedea faptul că bursele sociale trebuie să acopere cel puţin aceste cheltuieli. Mai mult decât atât, în contextul schimbărilor legislative adoptate pentru reducerea deficitului, conform calculelor ANOSR, fondul de burse se va înjumătăţi faţă de anul trecut, fără însă a contribui într-o măsură semnificativă la reducerea deficitului, scăderea reprezentând doar 0,2% din valoarea deficitului bugetar înregistrat în anul 2024”, susţin reprezentanţii studenților.

În baza acestor date, ANOSR a solicitat partidelor de la guvernare să elimine măsurile de austeritate care afectează sistemul de acordare a burselor studenţeşti şi să revizuiască modul de calcul pentru constituirea fondului, pentru a asigura sustenabilitatea şi predictibilitatea alocării fondului de burse şi protecţie socială şi a acordării burselor pentru beneficiari.

Ads

”Totodată, readucem în atenţie invitaţia la dezbatere înaintată Prim-Ministrului şi Ministrului Educaţiei şi Cercetării pentru a purta un dialog deschis şi fundamentat pe date cu privire la sistemul de burse studenţeşti.

Sperăm ca decidenţii să onoreze invitaţia şi să-şi asume prioritizarea investiţiilor în educaţie şi eliminarea reglementărilor care limitează drepturile studenţilor”, transmite ANOSR.

Ads