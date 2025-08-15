Studenții afirmă că premierul Bolojan îi evită și că nu vrea să discute despre burse. „Nu am primit niciun răspuns”

Autor: Maria Popa
Vineri, 15 August 2025, ora 13:56
85 citiri
Studenții afirmă că premierul Bolojan îi evită și că nu vrea să discute despre burse. „Nu am primit niciun răspuns”
Ilie Bolojan FOTO: Hepta

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă că a trimis preşedintelui, premierului şi partidelor coaliţiei de guvernare analiza privind fondul de burse, care relevă subfinanţarea constantă a sistemului de acordare a burselor, în raport cu cheltuielile minime necesare acoperirii cheltuielilor cu masa şi cazarea studenţilor.

Potrivit ANOSR, în niciun an cuantumul minim al bursei sociale nu a atins suma necesară acoperirii cheltuielilor minime reale de masă şi cazare ale studenţilor, în ciuda faptului că legislaţia în vigoare în anii 2015-2024 prevedea faptul că bursele sociale trebuie să acopere cel puţin aceste cheltuieli.

Bursele studenţilor - „povara” statului de 10 ani

”În contextul lansării analizei „Bursele studenţilor - „povara” statului de 10 ani”, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a transmis ieri, 14.08.2025, către Preşedintele României, Prim-Ministru şi către Ministrul Educaţiei şi Cercetării, precum şi către partidele aflate la guvernare, solicitările în ceea ce priveşte sistemul de acordare a fondului de burse, alături de analiza în baza căreia au fost formulate.

De asemenea, reamintim că am înaintat Prim-Ministrului României o invitaţie de a participa la o dezbatere cu liderii studenţilor din România, la care nu am primit încă niciun răspuns. Considerăm absolut necesar un dialog fundamentat şi argumentat în ceea ce priveşte măsurile adoptate”, transmite ANOSR.

ANOSR precizează că a lansat o analiză cuprinzătoare cu privire la evoluţia fondului de burse în ultimii 10 ani, ”evidenţiind subfinanţarea constantă a sistemului de acordare a burselor, în raport cu cheltuielile minime necesare acoperirii cheltuielilor cu masa şi cazarea studenţilor”.

”În niciun an cuantumul minim al bursei sociale nu a atins suma necesară acoperirii cheltuielilor minime reale de masă şi cazare ale studenţilor, în ciuda faptului că legislaţia în vigoare în anii 2015-2024 prevedea faptul că bursele sociale trebuie să acopere cel puţin aceste cheltuieli. Mai mult decât atât, în contextul schimbărilor legislative adoptate pentru reducerea deficitului, conform calculelor ANOSR, fondul de burse se va înjumătăţi faţă de anul trecut, fără însă a contribui într-o măsură semnificativă la reducerea deficitului, scăderea reprezentând doar 0,2% din valoarea deficitului bugetar înregistrat în anul 2024”, susţin reprezentanţii studenților.

În baza acestor date, ANOSR a solicitat partidelor de la guvernare să elimine măsurile de austeritate care afectează sistemul de acordare a burselor studenţeşti şi să revizuiască modul de calcul pentru constituirea fondului, pentru a asigura sustenabilitatea şi predictibilitatea alocării fondului de burse şi protecţie socială şi a acordării burselor pentru beneficiari.

”Totodată, readucem în atenţie invitaţia la dezbatere înaintată Prim-Ministrului şi Ministrului Educaţiei şi Cercetării pentru a purta un dialog deschis şi fundamentat pe date cu privire la sistemul de burse studenţeşti.

Sperăm ca decidenţii să onoreze invitaţia şi să-şi asume prioritizarea investiţiilor în educaţie şi eliminarea reglementărilor care limitează drepturile studenţilor”, transmite ANOSR.

Ilie Bolojan justifică austeritatea în publicația favorită a lumii de afaceri: „Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite bugetare ridicate”
Ilie Bolojan justifică austeritatea în publicația favorită a lumii de afaceri: „Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite bugetare ridicate”
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul unui interviu acordat joi, 14 august, pentru Bloomberg News, că, din punctul său de vedere, următoarele șase luni sunt cruciale pentru cabinetul...
„Marinarii sunt cartea noastră de vizită”, spune premierul Ilie Bolojan. „Azi România e membru al NATO, iar acest lucru se datorează şi forţelor navale române”FOTO/VIDEO
„Marinarii sunt cartea noastră de vizită”, spune premierul Ilie Bolojan. „Azi România e membru al NATO, iar acest lucru se datorează şi forţelor navale române”FOTO/VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, 15 august, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei, desfăşurate pe faleza din faţa Comandamentului Flotei din Constanţa, că marinarii...
#ANOSR, #nicusor dan presedinte romania, #ilie bolojan premier, #daniel david, #studenti romani, #burse studenti , #studenti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cea mai radioactiva tara din lume a jucat primul sau meci din istorie! Cat a fost scorul
ObservatorNews.ro
Alerta de canicula in 24 de judete si in Capitala. Temperaturile vor ajunge pana la 37 grade C
DigiSport.ro
Neverosimil! Au inceput returul de la 0-3 si au luat rosu in minutul 18. Ce a urmat va ramane in istorie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Summitul Trump–Putin din Alaska, un test logistic și de securitate fără precedent pentru Secret Service
  2. Studenții afirmă că premierul Bolojan îi evită și că nu vrea să discute despre burse. „Nu am primit niciun răspuns”
  3. Pățania unui turist român, pe drumul de întoarcere din Grecia: ”Cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire...”
  4. O nouă bază militară NATO apare în apropiere de România. Va putea găzdui chiar și o divizie întreagă. Măsura, parte a strategiei alianței împotriva Rusiei
  5. Rusia ar fi pregătită de un compromis cu Trump. „Nu suntem în măsură să refuzăm” SURSE
  6. Incendiu major la depozitul unei firme de curierat din Iași. Localnicii au primit mesaj RO-Alert. Degajări mari de fum VIDEO
  7. Ministrul Apărării, despre întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska: „Trebuie să ne asigurăm că Rusia nu va mai avea curajul să atace nicio țară”
  8. Răspunsul marelui Garry Kasparov, după declarația lui Trump privind întâlnirea cu Putin: „Nu. În șah, jucătorii se află pe părți opuse, nu de aceeași parte.”
  9. Simion și Georgescu, beneficiari ai unei rețele rusești de propagandă descoperită în Republica Moldova. Cum acționau postacii Moscovei, plătiți să dea în Maia Sandu VIDEO
  10. Indignare după ce VOYO a picat la meciul FCSB-ului: ”Numărându-mă printre pelicanii mari, albi şi graşi...”