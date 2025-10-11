Acuzații grave: „Prădător sexual la vârful Administratiei Nationale a Penitenciarelor”. Schimburile de mesaje dintre directorul ANP și mai multe polițiste

Acuzații grave: „Prădător sexual la vârful Administratiei Nationale a Penitenciarelor”. Schimburile de mesaje dintre directorul ANP și mai multe polițiste
Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare a lansat sâmbătă, 11 octombrie, o serie de acuzații la adresa lui Geo Bogdan Burcu FOTO snpp.ro

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare a lansat sâmbătă, 11 octombrie, o serie de acuzații la adresa lui Geo Bogdan Burcu, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Sindicaliștii spun că au „intrat în posesia unor informații deosebit de grave, referitoare la mesaje cu tentă sexuală și expresii indecente, care, în opinia noastră, constituie o formă clară de hărțuire a unor polițiste de penitenciare comisă de comisarul sef Bogdan Burcu, actualul director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor”.

Aceștia transmit că există „cel puțin cinci cazuri de polițiste de penitenciare care au avut curajul să vorbească și care s-au plâns că au primit mesaje indecente” de la Burcu.

„Din capturile atașate, se pot observa fragmente de conversații din care reiese o abordare lipsită de scrupule din partea actualului director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în discuție cu mai multe persoane de sex feminin, subalterne sau chiar potențiale candidate pentru diverse posturi în sistemul penitenciar.

În cadrul dialogului, cms. șef Bogdan Burcu folosește expresii precum „te-am visat deseori”, „ești un om de vis, frumoasă foc, dulce de mori” sau „nu mai ai nici tu 18 ani, că te învârteam de te amețeam”, “recunosc ca nu imi ești indiferentă deloc ca femeie” și asa mai departe. Una dintre conversații se încheie cu fraza: „caut să fiu precaut, dar direct.” Din fericire, Burcu nu a fost suficient de precaut și nu s-a abținut de la exprimări directe care, prin conținut și intenție, trădează scopuri de natură sexuală. Interlocutoarele, vizibil stânjenite, nu știu cum să reacționeze (probabil și din teama unor represalii pe linie ierarhică) la avansurile pe care comisarul-șef Bogdan Burcu le face, limitându-se să răspundă lacunar.

Într-o altă discuție, actualul director al Administrației Naționale a Penitenciarelor îi transmite unei candidate a cărei frumusețe a apreciat-o și care picase anterior concursul pentru ocuparea unei funcții de ofițer la Penitenciarul Rahova, să nu își facă griji, întrucât, de această dată, chiar el — Bogdan Burcu — va fi președintele comisiei de concurs”, a transmis SNPP.

Burcu: Mi s-a sugerat ”să o las mai moale”

La scurt timp după lansarea acuzațiilor, Geo Bogdan Burcu a postat un mesaj pe Facebook în care a vorbit despre „neregulile” care i-au fost semnalate și spune, legat de acuzații, că există instituții care pot face verificări.

„De când sunt împuternicit director general la Administrația Națională a Penitenciarelor mi-au fost semnalate nereguli în activitatea mai multor unități penitenciare, abuzuri, neregularități în gestionarea fondurilor bugetului de stat, dar și posibile infracțiuni. Am dispus verificarea lor, dispunând și măsuri în consecință - sesizări comisii disciplină, sesizări parchete, încetări de împuterniciri. Pentru toate acestea, mi s-a sugerat “să o las mai moale”, “să închid ochii”, “să îmi văd de treaba mea”, pentru ca vor urma atacuri la adresa mea. Cine mă cunoaște, știe ca nu sunt impresionat nici de presiuni, nici de șantaj.

Conștient ca am deranjat “stupul” și anumite entități ce acționează, în opinia mea, în stil mafiot, sunt profund determinat de a continua cu măsurile de a face din sistemul administrației penitenciare unul mai curat, mai eficient și cu grijă față de banul public.

Altfel, pentru mizeriile aruncate în spațiul public la adresa mea, există instituții abilitate, care să verifice alegațiile”, a transmis directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

