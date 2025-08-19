Piedone s-a autosesizat cu privire la șobolanii din Gara de Nord. Ce amenzi ar fi dat, dacă s-ar mai fi aflat la conducerea ANPC VIDEO

Fostul președinte ANPC, Cristian Popescu Piedone, a publicat marți, 19 august, o filmare care prezintă mai mulți șobolani, chiar în zona plecărilor din Gara de Nord din Capitală. Demis după plasarea sub control judiciar pentru că ar fi avertizat un hotel de inspecția ANPC iminentă, Piedone cere o serie de demisii și amenzi.

„Îmi asum toată răspunderea față de cele afirmate și postate video. Cer public demisia persoanelor responsabile, cer public Ministrului Transporturilor să îi demită pe toți cei responsabili, cu atribuții de administrare și control asupra obiectivului emblematic al României „Gara de Nord”, această clădire nu este doar o simplă gară, este un monument de patrimoniu istoric al României și al Bucureștiului”, a transmis fostul președinte ANPC, Cristian Popescu Piedone, pe Facebook.

El acuză CFR, managerul național al infrastructurii feroviare, pentru că ar avea obligația „să contracteze o firmă DDD autorizată și să asigure curățenia, gestionarea deșeurilor și deratizarea în incinta gării”. Chiriașii din gară, de la magazine la unități alimentare, au aceeași obligație.

DSP București controlează igiena și poate amenda și chiar suspenda activitatea acolo unde există risc pentru sănătatea publică, la fel și ANSVSA, spune fostul șef ANPC.

Instituția pe care a condus-o poate verifica spațiile comerciale din gară (magazine, fast-food, restaurante, chioșcuri, cafenele) cu privire la siguranța alimentelor, igiena spațiilor și prezența dăunătorilor.

„Dacă sunt găsiți șobolani sau urme de infestare, ANPC poate: aplică amenzi contravenționale (de regulă 2.000 – 30.000 lei, conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și HG 700/2012), dispune oprirea temporară a prestării serviciilor sau chiar închiderea unității până la remediere, retrage sau bloca de la comercializare produsele contaminate”, a anunțat Cristian Popescu Piedone.

