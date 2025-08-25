ANPC a lovit în piața furnizorilor de energie cu amenzi de peste 370.000 de lei. Printre companiile sancționate se numără Hidroelectrica, PPC și Electrica

Autor: Aniela Manolea
Luni, 25 August 2025, ora 17:23
212 citiri
ANPC a lovit în piața furnizorilor de energie cu amenzi de peste 370.000 de lei. Printre companiile sancționate se numără Hidroelectrica, PPC și Electrica
ANPC a lovit în piața furnizorilor de energie FOTO Pixabay

ANPC a dat amenzi de peste 370.000 de lei pentru neregulile găsite la peste 100 de furnizori de energie, controlați de instituție în ultimele 2 luni. Pe lista companiilor sancționate se numără și Hidroelectrica, PPC și Electrica Furnizare. Abaterile au inclus emiterea facturilor cu întârziere, lipsa prețului final cu toate taxele incluse în contractele cu consumatorii, lipsa sau completarea incorectă a ofertelor prezentate consumatorilor și chiar existența unor clauze abuzive în contracte.

100 de furnizori de energie au fost controlați de ANPC, în toată țara, în două luni, și au fost date amenzi de peste 370.000 de lei pentru neregulile găsite. Printre companiile vizate de sancțiuni s-au aflat și Hidroelectrica, PPC și Electrica. Abaterile constatate de echipele de control au constat în emiterea facturilor cu întârziere, lipsa prețului final cu toate taxele incluse în contractele cu consumatorii, lipsa sau completarea incorectă a ofertelor prezentate consumatorilor, existența unor clauze abuzive în contracte.

ANPC a anunțat, în 6 august, că, în perioada 17 aprilie – 16 iunie, comisarii instituției au desfășurat la nivelul întregii țări controale privind verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniu, în cazul prestării serviciilor de furnizare a energiei electrice către consumatorul casnic.

Au fost controlați 116 operatori economici (inclusiv 431 de contracte emise de aceștia), fiind identificate abateri la 20 dintre companii.

Pentru neregulile identificate, comisarii ANPC au dat 24 de amenzi contravenționale de peste 370.000 de lei. De asemenea, ei au solicitat remedierea deficiențelor constatate pentru 12 operatori economici.

Conform Hotnews, au fost sancționate șase companii, printre care și cei mai mari furnizori de energie pentru clienții casnici: Hidroelectrica, PPC Energie și Electrica Furnizare. Au mai fost găsite abateri la Digi România, Grenerg, Renovatio Trading. De asemenea, ANPC a explicat că au fost anunțate nereguli la 20 de companii, a anunțat nominal doar 6, pentru că în cifra inițială au fost incluse „punctele de lucru sancționate din unitățile administrativ-teritoriale, aparținând acestor operatori”.

Cele mai importante abateri de la legislația în domeniu întâlnite au fost:

  • lipsa sau completarea incorectă a ofertelor prezentate consumatorilor;
  • lipsa prețului final cu toate taxele incluse în contractele cu consumatorii, emiterea facturilor de consum și de report cu întârziere;
  • emiterea cu întârziere a facturilor pentru energia consumată din rețea și pentru cea produsă/injectată în rețea, în cazul contractelor cu prosumatorii;
  • lipsa menționării în contracte a unor informații precum: perioada de facturare, opțiunile privind modul de transmitere al facturilor, durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire/încetarea prestării serviciilor și a derulării contractelor.

Alte nereguli au fost: existența unor clauze abuzive în contracte, referitoare la obligația consumatorului de a nu permite accesul la contor a persoanelor neautorizate, în cazul în care dispozitivele erau amplasate pe domeniul public și nu pe proprietatea personală a consumatorului, acesta fiind în imposibilitate de a o respecta; neafişarea pe site a tuturor informațiilor în baza cărora operatorul economic își desfășoară activitatea, inclusiv a informărilor cu privire la posibilitatea soluționării alternative a litigiilor (SAL). Comisarii ANPC recomandă consumatorilor să se informeze înainte de semnarea unui contract cu furnizorul de energie, să solicite oferta-tip de furnizare, care trebuie să conțină toate informațiile relevante (preț, tarife, durată, condiții de reziliere), să se asigure că prețul afișat este complet, incluzând toate taxele și tarifele reglementate, dar și să verifice dacă oferta este pe piața reglementată sau liberalizată.

Hidroelectrica, acuzată că urmează să mărească tarifele pentru populație. Cum răspunde compania
Hidroelectrica, acuzată că urmează să mărească tarifele pentru populație. Cum răspunde compania
Numărul mare de consumatori care au ales Hidroelectrica în ultimele luni a pus compania în situația de a nu mai putea acoperi din producția proprie toată energia necesară pentru clienții...
Hidroelectrica, noi probleme tehnice cu aplicația pentru consumatori. Cum vor arăta facturile de după liberalizarea pieței, atunci când vor putea fi accesate de consumatori
Hidroelectrica, noi probleme tehnice cu aplicația pentru consumatori. Cum vor arăta facturile de după liberalizarea pieței, atunci când vor putea fi accesate de consumatori
Hidroelectrica anunță continuarea lucrărilor de mentenanță ale aplicației iHidro și prelungirea intervalului de transmitere a indexului în cursul lunii august. Din cauza numărului...
#anpc, #Hidroelectrica, #ppc, #Electrica Furnizare, #amenzi ANPC , #ANPC
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A rupt tacerea: reactie dura a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat ca si-a inselat sotia timp de 20 de ani
ObservatorNews.ro
Ultimele schimbari la Pachetul 2: "Taxa pe bogatie" va fi de trei ori mai mare
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona in Romania. Indemnizatia sociala se acorda doar pensionarilor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Loial până la capăt? „Generalul de fier“ Valeri Zalujnîi nu face jocurile vicepreședintelui SUA JD Vance
  2. ANPC a lovit în piața furnizorilor de energie cu amenzi de peste 370.000 de lei. Printre companiile sancționate se numără Hidroelectrica, PPC și Electrica
  3. Refugiații ucraineni au intrat în vizorul noului președinte al Poloniei. Nawrocki vrea tăierea ajutoarelor sociale. Cine sunt cei vizați
  4. Panică la Veneția. O gondolă s-a răsturnat cu tot cu turiștii din ea într-un canal VIDEO
  5. Trump încearcă să impună puterea prezidențială orașelor mari conduse de democrați - Analiză CNN
  6. Descoperire macabră: Cadavrele a doi români, găsite la o groapă de gunoi din Spania. Primele informații din anchetă
  7. Noul derapaj al Flaviei Groșan nu scapă nepedepsit. Decizia luată de Colegiului Medicilor Bihor
  8. Bărbat arestat preventiv, după ce l-a rănit la gât cu un cuțit de bucătărie pe fiul de 14 ani al concubinei sale
  9. Crimă în Suceava. Un tânăr a fost arestat după ce și-a ucis bunicul
  10. Expert, despre negocierile privind Ucraina: „Partea cea mai dificilă este iraționalitatea Rusiei”. Care e următoarea țintă a Moscovei