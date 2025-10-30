ANPC a verificat sute de dezvoltatori imobiliari. Mii de apartamente, retrase de la vânzare

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafeţelor utile minime. În urma deficienţelor constatate au fost date amenzi de aproape un milion de lei şi au fost retrase de la vânzare peste 3.000 de unităţi locative care nu respectau cerinţele minime privind suprafeţele minime utile.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, joi, 30 octombrie, că Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă – Direcţia Produse şi Servicii Bancare, Nebancare şi Administratori Credite, prin intermediul Serviciului pentru Derularea Procedurilor privind Intermediarii de Credite a desfăşurat acţiuni de supraveghere şi control la nivel naţional, în domeniul dezvoltărilor imobiliare.

Au fost controlaţi 493 de operatori economici şi au fost identificate abateri la 216 societăţi comerciale.

Principalele nereguli s-au referit la nerespectarea suprafeţelor utile minime prevăzute. Astfel, au fost descoperite apartamente cu o cameră – sub 37 mp, cu două camere – sub 52 de mp, cu trei camere – sub 66 mp.

De asemenea, alte probleme găsite de comisarii ANPC au fost legate de informarea incompletă sau neclară a consumatorilor la încheierea promisiunilor, respectiv a contractelor de vânzare-cumpărare, în special privind clauzele contractuale şi condiţiile de garanţie legală,

Pentru neregulile găsite au fost date 166 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 979.200 de lei şi au fost oprite de la vânzare 3.055 de unităţi locative care nu respectau cerinţele legale privind suprafeţele minime utile.

Totodată, echipele de control au dispus măsuri de compensare financiară a consumatorilor pentru suprafaţa lipsă a locuinţelor achiziţionate, precum şi alocarea de unităţi conforme cu cerinţele legale.

Comisarii ANPC recomandă consumatorilor ca înainte de a încheia un antecontract să verifice mai multe aspecte, printre care: autorizarea construcţiei; intabularea în Cartea Funciară, existenţa componentelor auxiliare ale unităţilor locative, clauza privind posibilitatea de renunţare la achiziţie, preţul total şi modalitatea de plată, garanţiile legale acordate de vânzător.

