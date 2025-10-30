ANPC a verificat sute de dezvoltatori imobiliari. Mii de apartamente, retrase de la vânzare

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 15:03
1028 citiri
ANPC a verificat sute de dezvoltatori imobiliari. Mii de apartamente, retrase de la vânzare
Apartament nou în București FOTO Pexels

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafeţelor utile minime. În urma deficienţelor constatate au fost date amenzi de aproape un milion de lei şi au fost retrase de la vânzare peste 3.000 de unităţi locative care nu respectau cerinţele minime privind suprafeţele minime utile.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, joi, 30 octombrie, că Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă – Direcţia Produse şi Servicii Bancare, Nebancare şi Administratori Credite, prin intermediul Serviciului pentru Derularea Procedurilor privind Intermediarii de Credite a desfăşurat acţiuni de supraveghere şi control la nivel naţional, în domeniul dezvoltărilor imobiliare.

Au fost controlaţi 493 de operatori economici şi au fost identificate abateri la 216 societăţi comerciale.

Principalele nereguli s-au referit la nerespectarea suprafeţelor utile minime prevăzute. Astfel, au fost descoperite apartamente cu o cameră – sub 37 mp, cu două camere – sub 52 de mp, cu trei camere – sub 66 mp.

De asemenea, alte probleme găsite de comisarii ANPC au fost legate de informarea incompletă sau neclară a consumatorilor la încheierea promisiunilor, respectiv a contractelor de vânzare-cumpărare, în special privind clauzele contractuale şi condiţiile de garanţie legală,

Pentru neregulile găsite au fost date 166 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 979.200 de lei şi au fost oprite de la vânzare 3.055 de unităţi locative care nu respectau cerinţele legale privind suprafeţele minime utile.

Totodată, echipele de control au dispus măsuri de compensare financiară a consumatorilor pentru suprafaţa lipsă a locuinţelor achiziţionate, precum şi alocarea de unităţi conforme cu cerinţele legale.

Comisarii ANPC recomandă consumatorilor ca înainte de a încheia un antecontract să verifice mai multe aspecte, printre care: autorizarea construcţiei; intabularea în Cartea Funciară, existenţa componentelor auxiliare ale unităţilor locative, clauza privind posibilitatea de renunţare la achiziţie, preţul total şi modalitatea de plată, garanţiile legale acordate de vânzător.

Sprijin european pentru Autostrada Sibiu–Pitești. Câți bani va împrumuta României Banca Europeană de Investiții
Sprijin european pentru Autostrada Sibiu–Pitești. Câți bani va împrumuta României Banca Europeană de Investiții
Guvernul a aprobat în şedinţa de joi, 30 octombrie, un memorandum privind negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 500 milioane...
Uber testează un nou model de lucru: Cum poți câștiga bani fără să conduci, ci ajutând la antrenarea inteligenței artificiale
Uber testează un nou model de lucru: Cum poți câștiga bani fără să conduci, ci ajutând la antrenarea inteligenței artificiale
Uber face un pas neașteptat dincolo de ride-sharing și livrări. Compania americană testează în SUA un sistem prin care șoferii și curierii pot câștiga bani fără să pornească motorul....
#anpc, #control, #apartament , #Piata imobiliara
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Donald Trump, prima declaratie despre reducerea trupelor americane din Romania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris in 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, dupa ce l-a vazut la sfintirea Catedralei

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sprijin european pentru Autostrada Sibiu–Pitești. Câți bani va împrumuta României Banca Europeană de Investiții
  2. Uber testează un nou model de lucru: Cum poți câștiga bani fără să conduci, ci ajutând la antrenarea inteligenței artificiale
  3. Atenție la ofertele de Black Friday! ANCOM avertizează asupra contractelor-capcană și a tentativelor de fraudă online
  4. ANPC a verificat sute de dezvoltatori imobiliari. Mii de apartamente, retrase de la vânzare
  5. NEO, robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
  6. România, incapabilă să încaseze amenzile primite de străini. UNTRR: „Ne afectează direct credibilitatea ca stat membru UE”
  7. Huawei pregătește un monstru foto: primul telefon din lume cu două camere de 200 megapixeli
  8. Cele mai frecvente fraude de Black Friday și cum să le previi. Pașii pentru verificarea autenticității
  9. Crește valoarea tichetelor de masă. Anunțul făcut de ministrul Muncii
  10. Meta, acuzată că ar fi descărcat mii de filme pentru adulți pentru a-și antrena AI-ul