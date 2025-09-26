Șefii ANPC au scăpat de control judiciar și revin pe posturi. Avocatul Cuculis: „Măsuri abuzive!”

Autor: Dan Stan
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 16:55
213 citiri
Șefii ANPC au scăpat de control judiciar și revin pe posturi. Avocatul Cuculis: „Măsuri abuzive!”
Avocatul Cuculis / Facebook

Vești bune în cazul șefilor ANPC Paul Anghel și Sebastian Hotca. Aceștia au scăpat de controlul judiciar. Anunțul a fost făcut vineri, 26 septembrie, de către avocatul Adrian Cuculis.

„Definitivă. Paul Anghel și Hotca Sebastian, șefii ANPC, se întorc în funcții. Curtea de Apel a ridicat controlul judiciar cu privire la exercitarea funcțiilor de conducere în urma plângerii împotriva măsurii, spunem noi abuzive, a controlului judiciar”, a transmis avocatul Cuculis, pentru Ziare.com.

Hotărârea a fost pronunțată chiar vineri, 26 septembrie, potrivit portalului instanțelor de judecată. Practic, Anghel și Hotca pot reveni în funcții.

În dosarul în care secretarul de stat de la Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea, a fost reținut 24 de ore de procurorii DNA Timișoara, pentru instigarea la abuz în serviciu, fuseseră puși sub control judiciar pentru 60 de zile.

Acuzațiile procurorilor la adresa șefilor ANPC

Sebastian Hotca, președinte ANPC după ce fostul șef Cristian Popescu Piedone a fost înlăturat din funcție după o altă anchetă DNA, este acuzat de abuz în serviciu în formă continuată, iar Paul Anghel, director general în ANPC, este acuzat de șantaj.

Procurorii au explicat că în perioada octombrie 2024-ianuarie 2025, Sebastian Hotca, instigat de Flavius Nedelcea, a cerut mutarea temporară a șefei Protecției Consumatorului din Caraș-Severin într-o altă funcție de conducere din cadrul ANPC, dar cu încălcarea legii, care spune că „mutarea temporară se face numai în interesul instituției”.

În privința lui Paul Anghel, procurorii acuză că acesta a exercitat presiuni asupra fostei șefe din Caraș Severin „prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului”.

#anpc, #paul anghel, #sebastian hotca, #Justitie , #stiri sociale
