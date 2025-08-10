Grijă mare la piscinele de pe litoral. Amenzi usturătoare aplicate de ANPC pentru întreținere necorespunzătoare

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat, în ultima săptămână, amenzi de peste 620.000 de lei în urma controalelor făcute în cadrul Comandamentului Litoral. Printre neregulile constatate se numără întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement, a piscinelor, comercializarea produselor potenţial periculoase, probleme de igienă în camerele destinate turiştilor.

Potrivit ANPC, este vorba de controale făcute, în perioada 4-8 august, de comisarii care activează în cadrul Comandamentului Litoral 2025.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost date 103 amenzi contravenţionale, în valoare de peste 620.000 de lei, 38 de avertismente, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 68.000 de lei, au fost oprite temporar de la comercializare produse în valoare de peste 14.000 de lei.

În plus, s-a dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 21 de operatori economici.

Principalele abateri constatate au fost întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement (conductoare electrice neizolate, absenţa documentelor aferente echipamentelor utilizate, lipsa panourilor de informare, lipsa truselor de prim ajutor, echipamente de agrement cu elemente de siguranţă insuficiente, absenţa evidenţelor de igienizare), întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor (absenţa informaţiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea), precum şi zone/şezlonguri neigienizate, grupurile sanitare aferente piscinelor cu depuneri de rugină, prestarea serviciilor în spaţii neautorizate, comercializarea produselor potenţial periculoase, notificate prin sistemul de alertă rapidă Safety Gate, lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate, confort şi siguranţă necorespunzătoare în camerele destinate turiştilor (huse protecţie saltele/lenjerii/saltele neigienizate), lipsa informării în mod corect, complet şi precis a consumatorilor privind serviciile de cazare şi facilităţile oferite, comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate depăşit, condiţii necorespunzătoare de depozitare şi păstrare a materiilor prime, materii prime fără elemente de identificare şi caracterizare, cu starea termică modificată, utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheaţă, absenţa graficelor de monitorizare a uleiului, comercializarea unor suveniruri fără date de identificare şi caracterizare, deficienţe de informare privind produsele textile şi încălţămintea.

”Ofertele” pentru turiști sancționate de Protecția Consumatorilor

În luna iulie, comisarii ANPC, în cadrul Comandamentului Litoral 2024, au făcut 888 controale la peste 800 de operatori economici din staţiunile de pe litoral şi au aplicat amenzi de peste 4,7 milioane lei; totodată au dat 477 avertismente, majoritatea în timpul activităţilor de consiliere.

Au constatate nereguli serioase: vânzarea sau folosirea produselor alimentare după data de consum, condiţii igienico-sanitare precare în unităţile de alimentaţie, echipamente frigorifice sau de gătit murdare ori defecte, păstrarea neconformă a materiilor prime şi a produselor finite (temperaturi şi condiţii de depozitare necorespunzătoare) şi folosirea unor proceduri sau produse nesigure.

Au mai fost probleme legate de etichetare şi informare, precum lipsa menţiunilor despre alergeni, declaraţii nutriţionale sau cantităţi de ingrediente, etichete incomplete pentru produse din congelate, dar şi practici comerciale înşelătoare, comercializarea de jucării cu deficienţe (fără traducere în română, notificate ca periculoase prin RAPEX, fără licenţă sau cu marcaj CE neconform).

Ca măsuri complementare, ANPC a scos definitiv din vânzare produse neconforme în valoare de circa 430.000 lei, a oprit temporar comercializarea altor produse în valoare de aproximativ 800.000 lei, a suspendat temporar prestarea serviciilor pentru 58 de operatori până la remediere şi a propus încetarea practicilor comerciale incorecte pentru 8 operatori.

