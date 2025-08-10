Grijă mare la piscinele de pe litoral. Amenzi usturătoare aplicate de ANPC pentru întreținere necorespunzătoare

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 10 August 2025, ora 07:40
683 citiri
Grijă mare la piscinele de pe litoral. Amenzi usturătoare aplicate de ANPC pentru întreținere necorespunzătoare
Șezlonguri libere la piscină FOTO / pixabay

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat, în ultima săptămână, amenzi de peste 620.000 de lei în urma controalelor făcute în cadrul Comandamentului Litoral. Printre neregulile constatate se numără întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement, a piscinelor, comercializarea produselor potenţial periculoase, probleme de igienă în camerele destinate turiştilor.

Potrivit ANPC, este vorba de controale făcute, în perioada 4-8 august, de comisarii care activează în cadrul Comandamentului Litoral 2025.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost date 103 amenzi contravenţionale, în valoare de peste 620.000 de lei, 38 de avertismente, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 68.000 de lei, au fost oprite temporar de la comercializare produse în valoare de peste 14.000 de lei.

În plus, s-a dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 21 de operatori economici.

Principalele abateri constatate au fost întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement (conductoare electrice neizolate, absenţa documentelor aferente echipamentelor utilizate, lipsa panourilor de informare, lipsa truselor de prim ajutor, echipamente de agrement cu elemente de siguranţă insuficiente, absenţa evidenţelor de igienizare), întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor (absenţa informaţiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea), precum şi zone/şezlonguri neigienizate, grupurile sanitare aferente piscinelor cu depuneri de rugină, prestarea serviciilor în spaţii neautorizate, comercializarea produselor potenţial periculoase, notificate prin sistemul de alertă rapidă Safety Gate, lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate, confort şi siguranţă necorespunzătoare în camerele destinate turiştilor (huse protecţie saltele/lenjerii/saltele neigienizate), lipsa informării în mod corect, complet şi precis a consumatorilor privind serviciile de cazare şi facilităţile oferite, comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate depăşit, condiţii necorespunzătoare de depozitare şi păstrare a materiilor prime, materii prime fără elemente de identificare şi caracterizare, cu starea termică modificată, utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheaţă, absenţa graficelor de monitorizare a uleiului, comercializarea unor suveniruri fără date de identificare şi caracterizare, deficienţe de informare privind produsele textile şi încălţămintea.

”Ofertele” pentru turiști sancționate de Protecția Consumatorilor

În luna iulie, comisarii ANPC, în cadrul Comandamentului Litoral 2024, au făcut 888 controale la peste 800 de operatori economici din staţiunile de pe litoral şi au aplicat amenzi de peste 4,7 milioane lei; totodată au dat 477 avertismente, majoritatea în timpul activităţilor de consiliere.

Au constatate nereguli serioase: vânzarea sau folosirea produselor alimentare după data de consum, condiţii igienico-sanitare precare în unităţile de alimentaţie, echipamente frigorifice sau de gătit murdare ori defecte, păstrarea neconformă a materiilor prime şi a produselor finite (temperaturi şi condiţii de depozitare necorespunzătoare) şi folosirea unor proceduri sau produse nesigure.

Au mai fost probleme legate de etichetare şi informare, precum lipsa menţiunilor despre alergeni, declaraţii nutriţionale sau cantităţi de ingrediente, etichete incomplete pentru produse din congelate, dar şi practici comerciale înşelătoare, comercializarea de jucării cu deficienţe (fără traducere în română, notificate ca periculoase prin RAPEX, fără licenţă sau cu marcaj CE neconform).

Ca măsuri complementare, ANPC a scos definitiv din vânzare produse neconforme în valoare de circa 430.000 lei, a oprit temporar comercializarea altor produse în valoare de aproximativ 800.000 lei, a suspendat temporar prestarea serviciilor pentru 58 de operatori până la remediere şi a propus încetarea practicilor comerciale incorecte pentru 8 operatori.

Amenzi usturătoare pentru părinții care prelungesc „din pix” vacanțele copiilor. Țara din Europa unde tutorii sunt penalizați cu 1.000 de euro
Amenzi usturătoare pentru părinții care prelungesc „din pix” vacanțele copiilor. Țara din Europa unde tutorii sunt penalizați cu 1.000 de euro
Tot mai mulți părinți din Hamburg încep vacanțele școlare cu câteva zile înainte sau le prelungesc, profitând de tarifele mai mici la biletele de avion, semnalează Der Spiegel....
Pericol pe litoralul Mării Negre. Cod galben de vânt puternic și valuri uriașe în Constanța
Pericol pe litoralul Mării Negre. Cod galben de vânt puternic și valuri uriașe în Constanța
Salvamarii au arborat steagul roșu la Constanța, unde este cod galben de vânt. Turiștii nu au voie să intre în apa mării, din cauza valurilor foarte mari. Codul galben de vânt va fi...
#anpc, #litoral, #Amenzi , #ANPC
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un car de nervi! Decizia luata de Alex Chipciu, la cateva minute dupa U Cluj - Petrolul 1-1
ObservatorNews.ro
Ultima decolare a avionului prabusit in Arad a fost filmata. Altar de flori si lumanari la locul tragediei
DigiSport.ro
Au inceput negocierile: 34.000.000 Euro! Liverpool i-a dat o veste excelenta lui Radu Dragusin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Momentul în care un șofer întoarce pe autostradă și face accident. Imagini cu impactul de pe A1 VIDEO
  2. Proteste uriașe împotriva lui Netanyahu. Peste 100.000 de israelieni au ieșit în stradă pentru a se opune ocupării totale a Fâșiei Gaza FOTO VIDEO
  3. Grijă mare la piscinele de pe litoral. Amenzi usturătoare aplicate de ANPC pentru întreținere necorespunzătoare
  4. Cum ar putea fi pierdută „centura fortificată” strategică a Ucrainei sub presiunea cererilor lui Putin
  5. La Timișoara au început lucrările la „Traseul Revoluției”, un circuit interactiv prin zonele în care s-au desfășurat momente decisive ale luptei pentru libertate din decembrie 1989
  6. Președintele cu care Vladimir Putin a avut „confesiuni” înainte să se vadă cu Donald Trump. Se află într-un conflict deschis cu președintele american
  7. Concluziile întâlnirii de criză prezidate de JD Vance dintre Ucraina și aliați. „Linia frontului nu este o graniță"
  8. Cum „îi mângâie” orgoliul Volodimir Zelenski lui Donald Trump, înainte ca președintele SUA să se vadă cu Vladimir Putin. „Mi-a spus acest lucru și îl susțin”
  9. Poezie în ADN. Un vers a fost codificat într-o „bacterie nemuritoare”
  10. Armenia și Azerbaidjanul au convenit să deschidă „Ruta Trump”. „Va trebui să ajungem acolo”