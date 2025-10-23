Amenzi „din pix” și procese-verbale fantomă. Control de amploare ordonat la ANPC de Ministerul Economiei VIDEO

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 16:04
482 citiri
Amenzi „din pix” și procese-verbale fantomă. Control de amploare ordonat la ANPC de Ministerul Economiei VIDEO
Ministrul Economiei, Radu Miruță FOTO / Hepta

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat declanșarea unui control la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), după ce sute de procese-verbale nu au fost înregistrate oficial, iar statul a fost privat de milioane de lei ce ar fi trebuit să ajungă la bugetul public.

Într-o conferință de presă susținută joi, 23 octombrie, Miruță a atras atenția asupra unui fenomen pe care l-a numit „trend periculos” în interiorul ANPC. „La ANPC am observat un trend: sunt comisari care merg în control, emit procese-verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri, astfel încât statul român să poată merge pentru a recupera acei bani în cazul care nu-i plăteşti”, a declarat ministrul.

Conform datelor prezentate, anul trecut nu mai puțin de 205 procese-verbale, în valoare totală de 1,8 milioane de lei, nu au fost transmise către autoritățile de executare. „Nimeni nu știe să urmărească dacă acest proces-verbal mai este datorat de cineva sau nu”, a spus Miruță.

Pierderi uriașe pentru bugetul statului

Ministrul a mai explicat că situația s-a agravat în 2025, când numărul proceselor-verbale neînregistrate a crescut alarmant. „În primele luni ale anului 2025, situația s-a agravat. Nu au mai fost 205 procese-verbale neînregistrate, ci 533. Și nu au mai fost 1.413 amenzi plătite parțial, ci 636. Au fost mai puțini cei ‘iertați’ să plătească cu întârziere și mai mulți cei cărora li s-a anulat complet amenda, din pix”, a afirmat ministrul.

Conform calculelor realizate de Ministerul Economiei, doar în perioada 2024 – august 2025, aceste practici au provocat o pierdere totală de 15,6 milioane de lei. „Aceste abordări selective şi ilegale au generat o pierdere de 15,6 milioane de lei”, a reiterat Miruță.

Ancheta internă, extinsă pe mai mulți ani

În fața acestor nereguli, ministrul Economiei a dispus declanșarea unui control amplu prin intermediul Corpului de Control al ministerului. „Am dispus Corpului de Control al ministerului să efectueze un control amănunțit la ANPC, pentru a identifica persoanele implicate și mecanismul prin care s-au produs aceste nereguli. Vorbim acolo de un mecanism intenţionat în baza căruia ne ducem duri şi facem controle, după care emitem o foaie cu care poată să-şi facă copiii avioane de hârtie, pentru că nicio entitate în statul român nu mai are după ce să urmărească această trasabilitate”, a spus Miruță.

Ministrul a anunțat că verificările vor fi extinse și pentru anii anteriori, iar toate procesele-verbale care nu au fost înregistrate vor fi transmise, chiar și retroactiv, către organele competente. Totuși, există riscul ca o parte dintre firmele sancționate să fi fost între timp dizolvate, ceea ce ar îngreuna recuperarea sumelor.

„Sunt aproape 16 milioane de lei pierduți într-o perioadă în care Guvernul se străduiește să adune mai mulți bani și să explice oamenilor de ce au fost necesare unele creșteri de taxe”, a subliniat Miruță.

