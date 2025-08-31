Atenție maximă la saloanele de înfrumusețare, începând de mâine. Un produs comun, interzis în toată Uniunea Europeană. Autoritățile cer să nu mai fie folosit

Autor: Maria Popa
Duminica, 31 August 2025, ora 17:50
354 citiri
Atenție maximă la saloanele de înfrumusețare, începând de mâine. Un produs comun, interzis în toată Uniunea Europeană. Autoritățile cer să nu mai fie folosit
Femeie care își admiră unghiile Foto: Pixabay

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) recomandă românilor să evite cumpărarea produselor ce conțin TPO, un ingredient interzis în Uniunea Europeană (UE) începând de luni, 1 septembrie.

TPO se regăsește în produsele cosmetice de unghii, precum ojele semipermanente și gelurile UV. Acest ingredient prezintă riscuri pentru sănătate când este utilizat în mod repetat sau în concentrații mari.

Comisarii ANPC au anunțat încă de miercuri, 27 august, că de la 1 septembrie cadrul legislativ european interzice utilizarea TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) în produsele cosmetice.

Tot ANPC a mai menționat că România, ca stat european, se va alinia liniilor directoare ale Uniunii Europene privind aplicarea și supravegherea regulilor aferente produselor cosmetice (inclusiv interdicții și controale privind ingrediente periculoase), iar instituția are competențe în ceea ce privește supravegherea pieței și aplicarea sancțiunilor pentru produsele neconforme, privind etichetarea, compoziția și informarea consumatorilor.

Potrivit ANPC, pentru celelalte situații competența revine Ministerului Sănătății.

„Vă recomandăm ca la achiziționarea produselor cosmetice să verificați eticheta, în special în cazul celor pentru unghii (oje semipermanente, geluri UV etc.).

Căutați în lista de ingrediente denumirea: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide sau prescurtarea TPO. Evitați achiziționarea produselor care conțin TPO. Acest ingredient este interzis în Uniunea Europeană începând cu luna septembrie, întrucât poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentrații mari”, au anunțat reprezentanții ANPC.

De asemenea, comisarii ANPC spun că în cazul în care un consumator identifică un produs cu TPO, să nu îl utilizeze și să informeze comerciantul asupra neregulilor. Tot ei mai spun că, folosind bonul fiscal, poate fi depusă o reclamație la ANPC.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor mai recomandă consumatorilor să fie atenți, în special, la produsele achiziționate din magazinele online internaționale, piețe neautorizate, distribuitori fără etichete în limba română și să solicite informații suplimentare sau documentație tehnică de la vânzător, dacă apar nelămuriri.

