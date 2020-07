Anghel, ANPC, despre operatorii de pe plaje: Daca firmele informeaza corect, vina incalcarii distantarii sociale e a consumatorilor

"Cand se termina grija (firmelor - n. r.) fata de povestea asta cu aglomeratia in zona de plaja? Se termina in momentul in care informarea dumneavoastra, a operatorului economic catre consumator, este la loc vizibil, este completa, corecta si precisa, le spuneti care e distanta sociala pe care trebuie sa o pastreze si toate celelalte. In conditiile in care exista si consumatori care nu respecta acest lucru, in acel moment nu mai cade in sarcina dumneavoastra si nu mai e vina dumneavoastra daca nu se respecta distanta sociala, daca se trag mai multe sezlonguri in acelasi spatiu. Noi am gasit situatiile acestea pe plajele de pe litoralul romanesc si niciodata nu a fost sanctionat operatorul economic. De fiecare data, in prima instanta comisarii s-au adresat consumatorilor, atragandu-li-se atentia asupra distantei sociale", a afirmat, marti, directorul general al ANPC , intr-o discutie cu antreprenorii, organizata de Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali.La randul sau, presedintele ANPC, Eduardt Cozminschi, a subliniat ca institutia pe care o conduce nu va sanctiona firmele din domeniul HoReCa atunci cand este evident ca aceia care incalca legislatia de combatere a pandemiei sunt clientii."Exista discernamant al autoritatilor in ceea ce priveste aplicarea sanctiunilor referitor la vinovatie. Este clar ca nu vom sanctiona operatorul economic daca este evident ca vinovat (de incalcarea legilor de distantare fizica - n. r.) este consumatorul", a precizat Cozminschi.Cu privire la solicitarea oamenilor de afaceri liberali de a fi aplicata mai des Legea preventiei in cadrul controalelor ANPC, presedintele institutiei a subliniat ca sanctiunile se vor aplica intotdeauna in cazurile in care neregulile constatate nu intra sub legislatia privind preventia."Legea preventiei incearca sa reglementeze niste instrumente care incearca sa previna aplicarea unor sanctiuni, iar aceasta lege face trimitere la acele contraventii care pot face obiectul prevenirii. Trebuie sa fim foarte clar intelesi: nu orice contraventie, nu orice incalcare a legii implica si masura prevenirii. Fara discutie, acolo unde lucrurile nu intra sub aceasta lege a prevenirii se va aplica sanctiune. Din perspectiva Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, in primul rand si datorita contextului generat de aceasta pandemie, suntem constienti ca toti agentii economici au probleme din acest punct de vedere. Aceasta a fost si ideea in care am incercat sa aplicam cat mai des Legea preventiei. In completarea Legii 270/2017, exista hotararea Guvernului nr. 33 din 2018, unde sunt prevazute foarte clar acele contraventii si cazuri in care se poate aplica Legea preventiei", a mentionat Eduardt Cozminschi.