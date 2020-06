ANPC a amendat cu aproape 500.000 de lei service-uri si dealeri auto din intreaga tara

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului ( ANPC ), controalele au avut loc in perioada 15 - 19 iunie 2020, iar din rezultatele centralizate reiese ca, in urma neregulilor constatate, s-a dispus aplicarea a 134 de avertismente si 123 de amenzi contraventionale in valoare de 496.500 lei pentru incalcarea reglementarilor privind protectia consumatorilor, in acelasi timp fiind oprite definitiv de la comercializare marfuri neconforme in valoare aproximativa de 55.000 lei.In cursul actiunilor de control s-au constatat o serie de abateri printre care: practici incorecte (constrangerea consumatorilor sa accepte conditiile contractuale, respectiv a renuntarii la exercitarea dreptului de proprietate asupra autovehiculului si anume, a nu putea ridica autovehiculul reparat in cazul neachitarii integrale a facturilor de reparatie aferente acestuia indiferent daca aceste facturi sunt achitate de catre consumator sau de catre o firma de asigurari care a acceptat devizul de reparatie; prezenta in contract a penalitatilor doar din partea consumatorilor), in judetele Caras Severin si Timis; lipsa totala sau partiala a autorizatiilor de functionare, in judetele: Bacau, Mures, Covasna, Harghita, Mehedinti, Timis, Olt, Ilfov, Bihor si Municipiul Bucuresti; prestarea serviciilor de reparatii auto fara prezentarea informatiilor referitoare la timpul de realizare a lucrarilor care faceau obiectul devizelor de lucru, folosirea notelor de comanda incomplete sau neeliberarea bonului fiscal pentru lucrarile realizate, in judetele: Mehedinti, Arad, Caras Severin, Bihor, Salaj, Giurgiu, Covasna, Sibiu, Tulcea si Harghita.De asemenea, inspectorii ANPC au descoperit lipsa totala sau partiala a precizarilor cu privire la garantia pieselor de schimb sau a lucrarilor realizate (in judetele: Galati, Cluj, Gorj, Olt, Alba, Harghita, Sibiu, Mures, Covasna, Caras Severin, Cluj, Bihor, Bistrita Nasaud, Satu Mare si Municipiul Bucuresti), nerespectarea timpului de remediere al defectiunilor acoperite de garantie (in judetele: Covasna, Hunedoara, Harghita, Olt, Gorj si Bihor), precum si lipsa totala sau partiala a elementelor de informare-caracterizare de pe eticheta produsului sau etichete netraduse in limba romana pentru piesele de schimb auto de import (in judetele: Hunedoara, Arges, Teleorman, Cluj, Bihor, Bistrita Nasaud, Harghita, Arad, Sibiu, Brasov si Mehedinti).In plus, in urma actiunilor de control s-a constatat afisarea tarifelor fara sa contina TVA conform legii (in judetele: Neamt, Iasi, Mures, Covasna, Sibiu, Satu Mare si Salaj) si lipsa afisarii sau afisare neconforma a preturilor si tarifelor orare (preturile sau tarifele afisate nu corespund cu cele din deviz, in sensul ca sunt mai mici decat cele prevazute in documentele oficiale, nu sunt asezate la loc vizibil sau sunt afisate in mod echivoc, fara a avea toate explicatiile necesare) - in judetele Valcea, Olt, Gorj, Alba, Giurgiu, Teleorman, Brasov, Sibiu, Buzau, Bacau, Iasi, Covasna, Vaslui, Tulcea, Galati, Ilfov, Mures, Hunedoara, Cluj, Bistrita Nasaud, Satu Mare, Salaj, Botosani si Municipiul Bucuresti.Pe lista neconformitatilor s-au mai regasit: utilizarea aparatelor de masura fara dovada verificarii metrologice (in judetele: Iasi, Olt si Prahova), comercializare de produse cu data iesirii din uz depasita sau cu termenul de valabilitate nespecificat (in judetele: Mures, Bistrita Nasaud, Ilfov. Mehedinti, Gorj, Giurgiu si Municipiul Bucuresti), abateri privind promotiile (in judetele: Hunedoara, Arad si Cluj), dar si nespecificarea duratei imobilizarii autovehiculului sau prezenta devizelor nesemnate de clienti (in judetele: Satu Mare, Ilfov si Municipiul Bucuresti) si conditii insalubre de lucru si depozitare (in judetul Salaj).