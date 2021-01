ANPC sesizeaza CNA in urma folosirii numelui institutiei intr-un spot publicitar in care se afirma ca "peste 500 de oameni se pot imbolnavi zilnic de Covid-19 de la painea neambalata"

ANPC sesizat CNA, iar ANSVSA considera "reprobabila si in afara prevederilor legale implicarea numelui institutiei in girarea unor informatii eronate"."Prezenta in mesajul din cadrul spotului, in care se afirma ca peste 500 de oameni se pot imbolnavi zilnic de Covid-19 de la painea neambalata, a sintagmei << Autoritatea pentru Protectia Consumatorului >> este de natura sa induca consumatorului ideea ca ANPC sustine un anumit mod de comercializare a painii. Similitudinea dintre denumirea folosita in text si cea oficiala a institutiei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, este evidenta si este in masura sa produca efectul mentionat, in randul cetatenilor, acela de a oferi credibilitate mesajului prezentat in spot.Mai mult, in text apare si denumirea, de aceasta data scrisa corect, a unei alte autoritati publice, fapt care confirma intentia de asociere a mesajului spotului cu institutii ale statului, in scopul promovarii unui anumit mod de vanzare a produselor de panificatie", a transmis, joi seara, ANPC.ANPC mentioneaza ca nu si-a exprimat in niciun fel acordul cu privire la continutul spotului publicitar, nu gireaza si nu isi asuma in niciun alt mod concluziile acestuia, care par a avea caracterul unei reclame mascate."ANPC precizeaza ca, data fiind amploarea mesajului propagat in spatiul public si modul in care opinia consumatorilor se doreste a fi manipulata prin acest spot, ANPC a trimis deja o sesizare catre Consiliul National al Audiovizualului, semnaland cele mentionate mai sus si solicitand oficial analizarea de urgenta a continutului acestui spot difuzat pe principalele canale de televiziune si dispunerea masurilor legale care se impun in acest caz", a mai transmis ANPC.Si reprezentantii ANSVSA au reactionat. "Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor considera reprobabila si in afara prevederilor legale implicarea numelui institutiei in girarea unor informatii eronate", au transmis, joi, reprezentantii institutiei, adaugand ca dezaproba public mesajul transmis prin acest spot publicitar."Consideram condamnabila aceasta actiune de inducere in eroare a consumatorilor si de creare a unei stari de panica nejustificate in randul opiniei publice, cu atat mai mult cu cat ANSVSA a informat, in repetate randuri, faptul ca din datele stiintifice disponibile pana in prezent, nu s-a demonstrat infectarea oamenilor cu Sars-Cov-2 prin consumul de alimente de origine animala (carne, lapte, peste, produse din carne etc.) sau cele de origine nonanimala (legume, fructe, paine, produse de patiserie etc.).Implicarea numelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, fara a avea acordul, pentru a da credibilitate informatiilor eronate prezentate in spotul publicitar mentionat, este blamabila", a mai transmis ANSVSA.Citeste si: