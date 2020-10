Ce se intampla cu produsele de panificatie neambalate in contextul pandemiei de COVID. Ordinul care elimina autoservirea in Romania starneste dezbateri aprinse

Studiul publicat pe data de 23 septembrie a starnit controverse si discutii aprinse intre oamenii de afaceri implicati in industria panificatiei, asociatii de consumatori sau reprezentanti ai autoritatilor statului roman."Rezultatele studiului arata faptul ca painea ambalata a ramas sigura pentru consum chiar si dupa ce ambalajul a fost atins de o persoana confirmata pozitiv cu SARS-CoV 2", se arata in concluziile documentului publicat pe site-ul Universitatii Bucuresti . Expertii recomanda, astfel, preambalarea tuturor produselor de panificatie pentru a elimina riscul transmiterii noului coronavirus.Imediat dupa publicarea cercetarii, oficialii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului ( ANPC ) au afirmat ca nu exista dovezi potrivit carora virusul SARS-CoV-2 s-ar transmite prin consumul de alimente si ca rezultatele studiului prezentat de Universitatea Bucuresti contrazic afirmatiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii si ale Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara.Ulterior, oficialii ANPC au elaborat un ordin care vizeaza comercializarea painii si a produselor de panificatie de tip vrac in Romania Documentul a intrat in dezbatere publica pe 14 octombrie si prevede, in esenta, interzicerea autoservirii produselor de panificatie in magazine si in centrele comerciale din Romania. Servirea clientilor ar urma sa se faca doar de catre personal autorizat, iar pe termen lung cei de la Protectia Consumatorilor intentioneaza interzicerea vanzarii produselor de panificatie neambalate.APNC a organizat miercuri, 14 octombrie, o dezbatere pe tema ordinului.Cei prezenti la dezbatere - reprezentanti ai unor institutii ale statului (Ministerul Agriculturii, ANSVSA) si din partea producatorilor, comerciantilor si consumatorilor - au avut opinii contradictorii pe subiect Pe de o parte, reprezentantii marilor producatori si ai asociatiilor de consumatori considera necesara ambalarea painii si a produselor de panificatie, pentru a elimina riscurile contaminarii cumparatorilor cu virusul SARS CoV-2. Pe de alta parte, micii producatori si producatorii artizanali spun ca ambalarea painii si a produselor de panificatie ar afecta industriile de profil, sustinand ca virusul nu se transmite prin alimente si ca studiul n-ar fi concludent.George Badescu, directorul executiv al Asociatiei Marilor Retele Comerciale (AMRC), sustine ca vanzarea asistata a painii si produselor de panificatie nu este indicata intrucat ar crea aglomeratie si ar duce la cresterea riscurilor de contaminare cu SARS-Cov-2.Reprezentantii producatorilor avertizeaza ca produsele de panificatie sunt atinse de prea multe persoane in lantul de fabricatie, distributie si vanzare, motiv pentru care riscul transmiterii de boli, si altele in afara de coronavirus, este imposibil de controlat. Solutia, din punctul lor de vedere, ar fi ambalarea acestor produse.Gratiela Iordache, presedintele Asociatiei "Pretuieste calitatea", a comentat afirmatiile potrivit carora aceasta reglementare i-ar scoate pe micii producatori de pe piata: "Argumentele legate de protectia micului producator sunt usor scoase din context. Micul producator nu este obligat sa ambaleze produsele, poate apela la vanzarea asistata, asa cum se procedeaza, de altfel, deja, in multe state. Rezultatul studiului realizat de Universitatea Bucuresti indica foarte clar prezenta virusului pe suprafetele neambalate. Trebuie sa avem grija de consumator, inainte de orice". O opinie similara este impartasita si de de Costel Stanciu , presedintele Asociatia Pro Consumatori: "Asociatia noastra sustine acest demers legislativ initiat de ANPC pe care-l considera necesar indiferent de contextul sanitar existent la un anumit moment in Romania, avand in vedere ca nu sunt putine situatiile in care foarte multi consumatori, neavand cunostinte sanitare, ating de mai multe ori produsele de panificatie neambalate fara a folosi manusile din plastic/ clestii si pungile de hartie puse la dispozitie de comercianti".Ordinul ANPC ar urma sa ajunga in varianta finala la capatul celor 30 de zile legate de dezbatere publica si va intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.