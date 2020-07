Doua cluburi din Mamaia au fost inchise temporar de ANPC. Probleme cu mizeria din bucatarie, depozitarea ghetii si distantarea meselor

Cele doua cluburi au fost si amendate cu suma totala de 32.000 de lei, iar un treilea a fost amendat cu 20.000 de lei.Vicepresedintele ANPC, Valentina Veronica Mitran Piticu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca pe data de 23 iulie Comandamentul Litoral a avut actiuni de control in mai multe localitati.Astfel, in Costinesti au fost controlati 18 operatori economici si au fost aplicate doua amenzi in valoare de 13.000 de lei, iar in Neptun, Jupiter, Venus, Vama Veche au verificati 15 operatori economici, fiind date trei amenzi in valoare totala de 15.000 de lei.Vicepresedintele ANPC a mai afirmat ca in Mamaia inspectorii ANPC au controlat trei cluburi joi seara."Au fost verificate toate cluburi, trei dintre ele au primit amenzi, doua oprirea temporara a activitatii. Neregulile tin de partea de bucatarie, partea de igiena si camere de depozitare a ghetii neigienizata, barurile erau intr-o stare deplorabila si nu se pastra distanta la mese. Daca isi pun la punct toate neregulile constatate ieri se pot redeschide. La un club a fost inchisa bucataria, iar la celalalt tot", a declarat Valentina Veronica Mitran Piticu.Cele doua cluburi din Mamaia care au fost inchise temporar au primit si amenzi, unul 20.000 de lei, iar celalalt - 12.000 de lei. De asemenea, un alt club a fost amendat cu 20.000 de lei.Vicepresedintele ANPC a prezentat si cateva dintre neregulile gasite pe litoral in urma controlului de joi seara: comercializarea inghetatei cu data limita de consum depasita, comercializarea preparatelor culinare cu etichete care indica data de preparare 21 sau 22 iulie, comercializarea preparatelor culinare fara etichete, utilizarea sosurilor de productie proprie pastrate in recipienti reutilizati de bautura racoritoare, schimbarea termica a starii produselor fata de cea indicata de producator, utilizarea unor vitrine de frig neigienizate, cu gratare si ventilatie ruginita, cu urme de mucegai, tavan cu fanta decupata prin care pot cadea diverse impuritati in preparatele culinare, prezenta mustelor, lipsa dotarilor cu aparate impotriva insectelor, utilizarea unui spatiu de vanzare si depozitare la bar complet neigienizate.Valentina Veronica Mitran Piticu a mai spus ca cele mai multe amenzi de la inceputul Comandamentului Litoral au fost date in Mamaia si in Costinesti."Initial in Mamaia si Costinesti au fost cele mai multe amenzi. Acum Costinestiul scade si probabil o sa scada si Mamaia. La polul opus statiunile mai mici Venus, Jupiter. (...)In 21-23 iulie in Costinesti se remarca o scadere considerabila a numarului de amenzi si avertismente aplicate. Simpla prezenta a noastra pe litoral inseamna mare lucru. Operatorii tin cont de acest lucru si reintra in normal. Suntem aici pentru siguranta cetateanului", a mai spus vicepresedintele ANPC care a precizat ca asemenea controale vor continua si in perioada urmatoare.