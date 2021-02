FOTO Dezinfectant de maini fals depistat in Bucuresti. Produsul era in realitate un parfum cunoscut pe piata din Turcia

"In urma unei actiuni de supraveghere a pietei desfasurata de reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ( ANPC ), la sfarsitul saptamanii trecute, pe raza municipiului Bucuresti , au fost gasite la comercializare produse sub marca "Kolonya - eau de cologne", prezentata drept "dezinfectant de maini".Ca atare, luni, 15 februarie 2021, ANPC a dispus tuturor structurilor sale teritoriale , un control pe aceasta tema, pentru a se depista toate produsele similare care s-ar putea afla la vanzare pe cuprinsul intregii tari.Deja, la nivelul Capitalei, a fost identificata o companie care avea la vanzare produsul "Kolonya - eau de cologne", care prezenta o eticheta suplimentara suprapusa, care il infatisa publicului drept "dezinfectant de maini"", se arata intr-un comunicat al ANPC. Inspectorii ANPC considera ca o astfel de comercializare reprezinta o practica inselatoare."Fapta constatata de comisarii de la structura bucureseana a ANPC incalca prevederile Legii 363/2007 art. 6 alin.1 lit.b, fiind o practica inselatoare fata de consumatori Astfel, s-a dispus operatorului economic incetarea practicii neloiale, in conformitate cu art. 13 din Legea 363/2007, precum si aplicarea unei amenzi contraventionale in valoare de 10.000 lei.ANPC va reveni cu datele finale ale controlului pe aceasta tema, la nivelul intregii tari, si ii asigura inca o data pe consumatori ca supravegheaza cu atentie si permanent piata, astfel incat sa impiedice orice posibila incalcare a drepturilor lor, in timpul actului comercial, de catre operatorii economici", se mai arata in comunicatul ANPC. Kolonya are insa o lunga traditie in Turcia drept un dezinfectant uzual pentru maini.