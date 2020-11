Noi alerte de masti neconforme emise de Romania. Cele patru tipuri de masti considerate nesigure

"Directia de Control si Supreveghere Piata din cadrul ANPC a demonstrat inca o data ca se afla dedicat in slujba cetateanului. Cu atat mai mult in aceasta perioada marcata de pandemie, consideram ca este de datoria noastra sa manifestam o atentie sporita, in mod deosebit la produsele indispensabile in acest moment. Prin alertele pe care ANPC le emite in numele tarii noastre, Romania contribuie la protejarea consumatorilor europeni, in fata produselor periculoase care pot intra pe piata UE, " a declarat Eduardt Cozminschi, Presedintele ANPC.Sub coordonarea Ministerului Economiei, in toata aceasta perioada, ANPC a supravegheat permanent piata de produse speciale de protectie, proces care va continua pana cand pericolul pandemic se va fi sfarsit.ANPC ii avertizeaza, pe acesta cale, pe operatorii economici din domeniu ca, inainte de a introduce catre comercializare astfel de produse, sa consulte site-urile ANPC si pe cel al Comisiei Europene pentru a se asigura ca acestea nu figureaza la capitolul "produse interzise comercializarii".Institutia prezinta si tipurile de masti neconforme: